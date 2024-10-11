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Доходи від продажу кампусних комутаторів впали на 30% у ІІ кв.

11 октября 2024 г., 11:45
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Згідно зі звітом Dell'Oro Group у другому кварталі 2024 року доходи від продажів кампусних Ethernet-комутаторів у всьому світі скорочувалися вже третій квартал поспіль. Продажі цих пристроїв досягли історичного максимуму у ІІ кв. 2023 року.
 
«Ми очікуємо ще одне скорочення продажів в наступному кварталі, в ІІІ кв., - зазначив Сіан Морган (Siân Morgan), директор з досліджень Dell'Oro Group. - Однак перспективи покращуються, і очікується, що ринок кампусних комутаторів Ethernet повернеться до зростання вже у четвертому кварталі 2024 року».
 
«Незважаючи на те, що економіка Китаю залишається м'якою, доходи Huawei від продажу кампусних комутаторів зросли в річному обчисленні в решті країн Азійсько-Тихоокеанського регіону та Центральної та Східної Європи і Карибського басейну. Більше половини продажів кампусних комутаторів Huawei було отримано за межами Китаю», - додав Морган.
 
Скорочення продажів кампусних комутаторів Ethernet було широкомасштабним як для модульних, так і для фіксованих форм-факторів, у всіх вертикалях і регіонах.
 
Продажі в Північній Америці впали найбільше з усіх макроекономічних регіонів.
 
Вперше за рік Cisco збільшила доходи від продажу кампусних комутаторів у порівнянні з попереднім кварталом.

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