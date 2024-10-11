Тепловізори від української Oko Camera здатні працювати в найскладніших умовах

11 октября 2024 г., 10:25

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продовжив знайомити з топрозробками учасників Brave1.

Він представив компанію Oko Camera, яка виробляє тепловізори для дронів, роботів та іншої військової техніки. Їхні камери дають чітку картинку навіть у надскладних умовах низької видимості, екстремальних температур та темряви.

Військові активно використовують продукти від Oko Camera для нічної розвідки та цілевказання.

Повний цикл виробництва компанія закриває самостійно, реагує на фідбек військових та швидко адаптує продукти під потреби.

«Відгуки з фронту про рішення Oko Camera позитивні. Військові згадують випадки, коли під час нічної розвідки за складних погодних умов камери виявляли цілі на далекій відстані, коли з цією задачею не могли впоратися традиційні засоби спостереження», зазначив Михайло Федоров.

Brave1 допоміг команді Oko Camera залучити фінансування для досліджень і розробок, а також познайомив з експертами, які допомогли впровадити їхні продукти у військові системи. А цього року компанія посіли перше місце на Defense Startup Track IT Arena 2024.

Головна мета Oko Camera зараз - забезпечити виробників і військових ефективними тепловізійними технологіями, адже вони надають асиметричну перевагу на полі бою.

«Brave1 підтримує розробки, які потрібні бійцям на фронті. Якщо маєте свою розробку або працюєте на цьому треку — доєднуйтеся», резюмував міністр.

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