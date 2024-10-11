 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В Україні діє 10 державних програм підтримки розвитку відновлюваної енергетики

11 октября 2024 г., 12:35
0 
 
Сьогодні в Україні діє близько десятка державних програм, спрямованих на підтримку розвитку відновлюваної енергетики. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко у відеозверненні до учасників «Регіональної конференції з питань чистої та безпечної енергетики», організованої Atlantic Council.
 
Герман Галущенко зазначив, що попри втрату понад 9 ГВт потужностей через війну, Україна впровадила законодавчі заходи для розвитку ВДЕ: PPA, net-біллінг, рішення для власного споживання та гарантії походження. Також запроваджено модель контрактів на різницю (CfD) для аукціонів і ринкову систему для виробників за пільговим тарифом.
 
«У 2024 році Урядом схвалено Національний енергетичний і кліматичний план і Національний план дій з відновлюваної енергетики з метою досягнення 27% частки ВДЕ в загальному споживанні до 2030 року. А це означає, що існуючі 10 ГВт ВДЕ потрібно подвоїти за 5 років», - додав Міністр.
 
Герман Галущенко нагадав, що Уряд України затвердив Стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року та відповідний план заходів з її реалізації до 2026 року.
 
Перший пілотний аукціон з ВДЕ заплановано на жовтень-листопад 2024 року із 110 МВт із загальної квоти, включно з технологіями вітрової, сонячної, біоенергетики та малої гідроенергетики.
 
Крім цього, запущено електронний Реєстр гарантій походження, який повністю відповідає європейським правилам і практикам. «За перший місяць роботи Реєстру створено 800 облікових записів та зареєстровано 300 об’єктів ВДЕ», - зазначив Міністр.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  