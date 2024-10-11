В Україні діє 10 державних програм підтримки розвитку відновлюваної енергетики

11 октября 2024 г., 12:35

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Сьогодні в Україні діє близько десятка державних програм, спрямованих на підтримку розвитку відновлюваної енергетики. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко у відеозверненні до учасників «Регіональної конференції з питань чистої та безпечної енергетики», організованої Atlantic Council.

Герман Галущенко зазначив, що попри втрату понад 9 ГВт потужностей через війну, Україна впровадила законодавчі заходи для розвитку ВДЕ: PPA, net-біллінг, рішення для власного споживання та гарантії походження. Також запроваджено модель контрактів на різницю (CfD) для аукціонів і ринкову систему для виробників за пільговим тарифом.

«У 2024 році Урядом схвалено Національний енергетичний і кліматичний план і Національний план дій з відновлюваної енергетики з метою досягнення 27% частки ВДЕ в загальному споживанні до 2030 року. А це означає, що існуючі 10 ГВт ВДЕ потрібно подвоїти за 5 років», - додав Міністр.

Герман Галущенко нагадав, що Уряд України затвердив Стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року та відповідний план заходів з її реалізації до 2026 року.

Перший пілотний аукціон з ВДЕ заплановано на жовтень-листопад 2024 року із 110 МВт із загальної квоти, включно з технологіями вітрової, сонячної, біоенергетики та малої гідроенергетики.

Крім цього, запущено електронний Реєстр гарантій походження, який повністю відповідає європейським правилам і практикам. «За перший місяць роботи Реєстру створено 800 облікових записів та зареєстровано 300 об’єктів ВДЕ», - зазначив Міністр.

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