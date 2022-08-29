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DJI випустила компактний дрон Avata

29 августа 2022 г., 10:25
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DJI випустила компактний дрон Avata

Анонсовано новий дрон DJI Avata, який за словами виробника, створює нову парадигму для польотів безпілотників від першої особи (first-person view, FPV).

“У поєднанні з новими окулярами DJI Goggles 2 та інтуїтивно зрозумілим контролером DJI Motion Controller новий дрон забезпечує враження від польоту, які досі неможливо було уявити”, зазначив Фердинанд Вольф (Ferdinand Wolf), креативний директор DJI.

DJI Avata може розвивати максимальну швидкість 100 км/год та підійматися на висоту до 5 км.

Як стверджує виробник, DJI Avata має видатну систему зображення, яка перевершує будь-який FPV-пристрий – 1/1,7-дюймовий 48-мегапіксельний сенсор Photo CMOS з діафрагмою f/2,8 і надширококутний об’єктив із кутом огляду до 155°. Ширше поле зору дає змогу проводити аерофотознімання та фільмування 4К зі швидкістю 60 кадрів/с, а також уповільнене знімання зі швидкістю 2,7K зі 100 кадрів/с.

Зняті матеріали можуть зберігатися на вмонтований накопичувач 20 ГБ, дрон також підтримує роботу з картками microSD.

Маса пристрою - 410 грамів при габаритах - 180 х 180 х 80 мм.

Разом з дроном компанія представила нові окуляри DJI Goggles 2 (масою 290 г), які оснащені одним 0,49-дюймовим microOLED-екраном Full HD.

DJI Avata в базовому комплекті (без контролера та окулярів) пропонується за 629 дол. DJI Avata Pro-View Combo пропонується за 1388 дол. і містить DJI Avata, DJI Goggles 2 та DJI Motion Controller. Варіант DJI Avata Fly Smart Combo продається за 1168 дол. і включає DJI Avata, DJI FPV Goggles V2 і DJI Motion Controller.

DJI випустила компактний дрон Avata

 

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