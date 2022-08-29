OpenText придбає Micro Focus за 6 млрд дол.

29 августа 2022 г., 9:35

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Постачальник корпоративного програмного забезпечення OpenText має намір придбати Micro Focus 6 млрд дол.



Британську компанію оцінили у 5,32 фунта за акцію, що становить 98,7% премії до останньої ціни закриття біржі. OpenText планує завершити процес придбання в першому кварталі 2023 року.



Компанія OpenText, базується у Ватерлоо, Канада, розробляє програмне забезпечення для керування, аналізу та захисту даними.



Micro Focus має досить широкий портфель рішень та має присутність у багатьох сегментах ринку.



Нагадаємо, що у 2017 р. Micro Focus повідомила про завершення злиття з програмним бізнесом, що виділився з HPE. Цю транзакцію, оцінювали приблизно в 8,8 млрд дол. Тоді виконавчим директором Micro Focus призначений Кріс Хсу (Chris Hsu), який до того був генеральним менеджером HPE Software.



Сама Micro Focus була заснована в 1970-х роках, їй належить великий портфель програмних рішень, що охоплюють сфери DevOps, гібридних ІТ, безпеки та управління ризиками, прогностичної аналітики. До її програмних франшиз находили Attachmate, SUSE Linux, Borland, COBOL, NetIQ, Novell, Progress і Serena.



«Після завершення придбання OpenText стане одним із найбільших у світі компаній із програмного забезпечення та хмарних технологій із величезною клієнтською базою, глобальним масштабом і всебічним виходом на ринок», - наголосив генеральний директор OpenText і головний технічний директор Марк Барренечеа (Mark Barrenechea). «Клієнти OpenText і Micro Focus отримають вигоду від партнера, який може ще ефективніше допомогти їм прискорити зусилля з цифрової трансформації, розблокувавши повну вартість їхніх інформаційних активів і основних систем».



Придбання структуровано як готівкова операція. OpenText профінансує угоду за рахунок 1,3 мільярда доларів готівкою, 4,6 млрд дол. нового займу та 600 млн дол., залучених із існуючої поновлюваної кредитної лінії.



OpenText очікує, що придбання негайно збільшить скориговану EBITDA. У довгостроковій перспективі компанія очікує, що придбання Micro Focus сприятиме щорічній економії витрат у розмірі 400 млн дол. Крім того, OpenText прогнозує, що об’єднання зусиль розширить загальний адресний ринок до 170 млрд дол.

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У минулому кварталі OpenText отримав скоригований показник EBITDA у розмірі 314 млн дол. при доході в 902 млн дол. Micro Focus, своєю чергою, повідомила про скоригований показник EBITDA у розмірі 449 млн дол. та дохід у розмірі 1,3 млрд дол. за перше півріччя 2022 фінансового року.



Купівля Micro Focus є останньою в серії великих придбань, які OpenText здійснила за останні роки. Раніше компанія придбала публічного постачальника кібербезпеки Zix у грудні минулого року в рамках угоди на суму 860 млн дол. Компанія також витратила 1,42 млрд дол. у 2019 році на придбання Carbonite, бостонського постачальника програмного забезпечення для захисту даних.

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