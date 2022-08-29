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Біткойн котується вже нижче 20 000 доларів

29 августа 2022 г., 11:25

DJI випустила компактний дрон Avata

У суботу, 27 серпня, біткойн опустився нижче знакових 20 000 доларів, продовживши падіння, яке знизило його майже на 60% від свого річного максимуму.

Найвідоміша у світі криптовалюта знизилась на 58,7% порівняно з максимумом за рік у $48 234, досягнутим 28 березня.

Ether, монета, пов’язана з мережею блокчейнів ethereum, тим часом впала на 2,76% до 1467,2 доларів, втративши 41,60 доларів порівняно з попереднім закриттям.

Падіння біткойна відбулося після падіння Волл-стріт у минулу пятницю, всі три контрольні показники опустилися більш ніж на 3%.

Послаблення ризикових активів сталося після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл (Jerome Powell) попередив про те, що ФРС продовжить підвищувати ключову ставку для стримування інфляції.

Едвард Мойя (Edward Moya), старший ринковий аналітик OANDA, вважає, що європейські та азійські центральні банки, ймовірно, будуть набагато песимістичнішими, ніж голова ФРС.

Востаннє біткойн був нижче 20 000 доларів у середині липня.

 

DJI випустила компактний дрон Avata

DJI випустила компактний дрон Avata

DJI випустила компактний дрон Avata

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