Counterpoint: ціни на передову пам'ять можуть подвоїтися

Згідно з останнім звітом аналітичної компанії Counterpoint Research, ціни на пам'ять можуть зрости на 50% від поточного рівня до кінця II кв. 2026 року. Критичний дефіцит чипів продовжує тиснути на ринок.



Очікується, що у IV кв. 2025 року ціни підскочать на 30%, а на початку наступного року - ще на 20%, і це на додаток до 50-відсоткового зростання, яке вже відбулося з початку поточного року.



Однією з ключових проблем є дефіцит застарілої пам'яті LPDDR4, спричинений тим, що постачальники переорієнтують виробничі потужності на більш сучасні чипи для задоволення попиту з боку АІ. Це створило ціновий дисбаланс на спотовому ринку: передова пам'ять DDR5 для серверів і ПК торгується на рівні близько 1,50 дол. за гігабіт, тоді як старіша DDR4, що використовується в споживчій електроніці, коштує 2,10 дол. Це навіть вище, ніж ціна передової пам'яті HBM3e, яка в межах 1,70 дол.



Counterpoint прогнозує збільшення виробництва DRAM сверх 20% у 2026 році серед усіх ключових виробників чипів. Директор з досліджень МС Хванг (MS Hwang) зазначив, що Samsung може перерозподілити свій розширюваний техпроцес 1C, SK hynix нарощує виробництво та підвищує цілі продажів. CXMT може приємно здивувати обсягами, а Micron, яка зазвичай суворо контролює окупність інвестицій, навряд чи стримуватиметься у нарощуванні потужностей.



Найбільшим довгостроковим ризиком є ситуація з передовою пам'яттю. Недавній перехід NVIDIA на використання LPDDR у серверах означає, що компанія стає споживачем масштабу великого виробника смартфонів. За словами Хванга, це тектонічний зсув для ланцюжка поставок, який не зможе легко поглинути такий масштаб попиту. Традиційно сервери покладалися на пам'ять DDR з корекцією помилок (ECC) для надійності, але NVIDIA переходить на LPDDR для зниження енергоспоживання, перекладаючи обробку корекції помилок на рівень центрального процесора.



У сценарії значного обмеження пропозиції Counterpoint прогнозує дворазове зростання цін на модулі DRAM (DDR5 64GB RDIMM) у період з I кв. 2025 року до кінця 2026 року. Поточний дефіцит найбільше відчувається у бюджетному сегменті смартфонів, але старший аналітик компанії Іван Лам (Ivan Lam) попереджає, що проблеми можуть поширитися на всю екосистему споживчої електроніки. Йдеться про значне зростання вартості матеріалів (BoM) для смартфонів - понад 15% для деяких моделей у середньому та високому цінових сегментах, що вдарить по маржі виробників або сповільнить зростання.



Ситуація ускладнюється макроекономічними ризиками - від тарифів та геополітики до тенденцій на ринку праці, що додає ще один шар невизначеності. Галузь стикається з вибухонебезпечною сумішшю обмежених потужностей та стрімкого зростання цін, що змусить як постачальників, так і виробників іти на болісні компроміси.

