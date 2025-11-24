Avast запускає АІ-захист від мобільного шахрайства - Scam Guardian для Android та iOS

24 ноября 2025 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Avast, яка є частиною Gen, оголосила про запуск Scam Guardian та Scam Guardian Pro для мобільних пристроїв. Це розширення переносить технології захисту від шахрайства на основі штучного інтелекту з настільних комп'ютерів безпосередньо на смартфони та планшети користувачів Android та iOS.



Актуальність цього рішення підтверджується тривожною статистикою: з початку року понад 80% усіх атак на мобільні пристрої, заблокованих лабораторією Gen Threat Labs, були пов'язані з шахрайством та соціальною інженерією. В середньому компанія блокує чотири такі атаки на мобільних пристроях щосекунди.



Ліна Еліас (Leena Elias), директор з продуктів компанії Gen, зазначила, що сучасні шахрайства більше "не кричать, а шепочуть". За її словами, вони звучать як звичайний телефонний дзвінок, виглядають як повідомлення про очікувану посилку або електронний лист від довіреної особи, органічно вписуючись у ритм повсякденного життя. Вона пояснила, що нове рішення працює проактивно, блокуючи дзвінки та позначаючи підозрілі повідомлення ще до того, як вони дійдуть до користувача, діючи як вбудоване "шосте відчуття" безпеки.



Розширена версія Scam Guardian Pro, що входить до складу Avast Premium Mobile Security, пропонує комплексний набір інструментів. Функція Call Guard автоматично блокує або маркує вхідні дзвінки від шахраїв, дозволяючи користувачеві вирішити, чи варто відповідати. Email Guard використовує АІ для розуміння контексту листів та значень слів, виявляючи складні загрози, які можуть пропустити звичайні фільтри поштових провайдерів, а SMS Guard спеціалізується на виявленні хитрих текстових повідомлень, що намагаються ввести в оману.



Базова версія Scam Guardian, доступна безкоштовно у застосунку Avast Mobile Security, також містить потужні інструменти. Ключовим є Avast Assistant — персональний АІ-експерт з кібербезпеки, якому користувачі можуть ставити запитання, надсилати скріншоти або посилання на підозрілі вебсайти чи пропозиції для отримання миттєвої поради у режимі 24/7. Крім того, функція Web Guard працює у фоновому режимі, перевіряючи кожен відвідуваний сайт за базою мільйонів відомих небезпечних URL-адрес.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI