MUK просуватиме рішення для управління та моніторингу мереж LogicVein

Група компаній MUK повідомляє про підписання дистриб'юторської угоди із LogicVein, розробником рішень для управління та моніторингу мереж. Дія документа поширюється на території Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Монголії, Туреччини, Албанії, Болгарії, Молдови, Північної Македонії, Сербії, Словаччини, Словенії, Хорватії та України.

LogicVein пропонує інноваційні програмні рішення для налаштування, керування та моніторингу продуктивності мереж. Флагманський продукт компанії, Net LineDancer, забезпечує централізоване управління, резервне копіювання та автоматизацію конфігурацій мережевих пристроїв, забезпечуючи покращену прозорість, безпеку та відповідність вимогам ІТ-інфраструктури.

Місія LogicVein – спростити складні завдання управління мережами за допомогою інтелектуальної автоматизації та аналітики, допомагаючи організаціям мінімізувати час простоїв та підвищувати операційну ефективність. Завдяки безшовній інтеграції в різні мережеві середовища, LogicVein надає ІТ-відділам інструменти, необхідні для підтримки безпечної, оптимізованої та відповідної вимогам інфраструктури.

