Atlassian має намір купити The Browser Co. за 610 млн дол.

Компанія Atlassian, розробник популярного програмного забезпечення для управління проєктами Jira, оголосила про угоду з придбання стартапу The Browser Co., відомого своїми AI-браузерами Arc та Dia.





Вартість угоди становить 610 млн дол. готівкою, що перевищує торішню оцінку стартапу в 550 млн дол. Закриття угоди очікується в другому фіскальному кварталі Atlassian, який закінчується в грудні.





Це придбання відбувається на тлі зростального інтересу до браузерів з інтегрованими функціями AI. І це підтверджується тим, що компаніями, які також розглядали можливість придбання The Browser Co., були OpenAI та Perplexity AI. За словами генерального директора Atlassian Майка Кеннон-Брукса (Mike Cannon-Brookes), сучасні браузери не відповідають потребам офісних працівників, які багато часу проводять за виконанням завдань, а не лише за «переглядом» вебсторінок. Він зазначив, що Atlassian планує інтегрувати функціонал Arc та Dia з власним досвідом роботи з великими підприємствами для створення «браузера, створеного для роботи».

Компанію The Browser Co. було засновано Джошем Міллером (Josh Miller) у 2019 році. До цього він був співзасновником та генеральним директором стартапу Branch, який був проданий Facebook у 2014 році. Після чого Міллер працював у Facebook, де керував розробкою додатка Rooms. Пізніше він обіймав посаду директора з продуктів в «Офісі цифрової стратегії» (Office of Digital Strategy) Білого дому при адміністрації Обами. Перед заснуванням The Browser Co. він також працював інвестором у венчурній фірмі Thrive Capital.





The Browser Co. у 2022 році запустила Arc і бета-версію Dia. Arc пропонує унікальні можливості, такі як вбудована дошка та організація вкладок, тоді як Dia має розширені функції AI, включаючи чат-бота, що може узагальнювати вміст вкладок, перекладати сторінки та навіть перевіряти ціни на товари в онлайн-магазинах. За даними The Browser Co., попри унікальні функції, Arc не набув масової популярності, що змусило компанію зосередитися на розробці Dia.





Придбання The Browser Co. може посилити конкуренцію з Perplexity AI, яка також розробила власний AI-браузер Comet, а також з іншими виробниками корпоративних браузерів, такими як Island Technology.





Компанія Atlassian має намір додати функції кібербезпеки та відповідності регуляторним нормам, щоб зробити Dia більш придатним для використання в бізнес-середовищі.

