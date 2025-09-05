У межах програми «Армія Дронів Бонус» через DOT-Chain Defence розпочато постачання засобів РЕБ

5 сентября 2025 г., 8:15

«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України уклала перші контракти з вітчизняними виробниками на постачання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) за програмою «Армія Дронів Бонус».

Військові можуть замовити їх на Brave1 Market. Процес забезпечення відбувається через DOT-Chain Defence.

«Доступність засобів РЕБ у програмі – це не лише розширення переліку техніки, а й принципово новий рівень гнучкості для військових. Вони можуть самостійно визначати потреби підрозділу, у Brave1 Market через авторизацію в DELTA замовляти необхідне та отримувати його безпосередньо у свої підрозділи через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence. Це скорочує час від заявки до фактичного постачання на фронт і підвищує ефективність використання державних коштів», – наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Загалом у межах програми «Армія Дронів Бонус» підрозділи вже отримали техніки на 500 млн грн. А в сукупності замовили на 2 млрд грн.

«АОЗ продовжує розширювати перелік доступної техніки у програмі "Армія Дронів Бонус". Засоби РЕБ – це те, що допомагає захистити наших воїнів на передовій. Для нас надзвичайно важливо, щоб саме військові могли самостійно обирати та швидко отримувати все необхідне. І цифровізація процесу через DOT-Chain Defence та Brave1 Market гарантує, що наші захисники отримають необхідне обладнання оперативно та адресно», – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Наразі АОЗ працює над залученням нових виробників та постачальників РЕБ.

Нова модель програми «Армія Дронів Бонус» стартувала у серпні та базується на інтеграції ІТ-систем Delta, DOT-Chain Defence і Brave1 Market. Вона функціонує наступним чином:

Військові отримують бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, і обмінюють їх на ті дрони та техніку, яка їм потрібна для виконання бойових завдань – у Brave1 Market, через авторизацію в DELTA.

Процес забезпечення реалізується «Агенцією оборонних закупівель» через цифрову систему DOT-Chain Defence. У ній формуються контракти з виробниками та координується пряма доставка дронів та іншої техніки до підрозділів.

