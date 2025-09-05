Україна і Данія поглиблюють партнерство у відновлюваній енергетиці

5 сентября 2025 г., 10:25

Україна і Данія прагнуть розвивати співпрацю у галузі відновлюваної енергетики, продовжувати координувати зусилля для посилення стійкості української енергосистеми та євроінтеграційних прагнень нашої держави. Ці напрямки партнерства стали ключовими темами зустрічей з данськими партнерами, проведеними заступником Міністра енергетики України Романом Андараком під час робочого візиту до Копенгагену.

Зокрема, на зустрічі з постійним секретарем міністерства клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларсом Фрьолінг-Петерсеном обговорили пріоритетні завдання для підтримки стабільної роботи української енергосистеми в умовах російських атак та підготовки до наступного опалювального сезону. Акцентували на завданнях із посилення захисту об’єктів енергетики, проведенні відновлювальної та ремонтної кампанії, нарощуванні потужностей розподіленої генерації.

Роман Андарак подякував Данії за успішну співпрацю у межах Українсько-данського енергетичного партнерства. У цьому контексті наголосив і на євроінтеграційному треку співпраці та напрямку підготовки необхідної законодавчої бази для інтеграції України в енергетичні ринки Європи.

Заступник Міністра підкреслив особливе значення внесків Данії до Фонду підтримки енергетики України, який за три роки функціонування став ефективним механізмом допомоги енергосектору. Данія стала першим донором Фонду ще навесні 2022 року і на сьогодні її загальний внесок складає вже 51,8 млн євро.

Сторони відзначили важливість розвитку двосторонньої співпраці у галузі ВДЕ. Залучення данського досвіду для реалізації проєктів «зеленої» енергетики в Україні має вагоме значення для розбудови потужностей розподіленої генерації, енергетичного переходу та посилення енергонезалежності. Особливо акцентувалося на перспективах співпраці у вітровій енергетиці. Данські компанії зацікавлені у поглибленні партнерства за цим напрямком, насамперед, у середньо- та довгостроковій перспективі.

