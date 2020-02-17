Arista покупает Big Switch Networks для улучшения видимости сетей

17 февраля 2020 г., 13:45

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Одновременно с анонсом хороших результатов, достигнутых в IV финансовом квартале, Arista Networks объявила о поглощении признанного специалиста в области программно-конфигурируемых сетей (SDN), фирмы Big Switch Networks. О денежной стороне этой сделки не сообщается.

Технологии Big Switch должны расширить возможности ПО Arista DANZ (Data ANalyZer) и её платформы CloudVision. «Их инженерное мастерство в области многооблачного мониторинга и управления в качестве пионера SDN за десятилетие было достойно оценено примерно тремя сотнями счастливых клиентов», — написал о Big Switch в блоге исполнительный директор Arista, Джайшри Уллал (Jayshree Ullal).

Помимо опыта, технологий и клиентской базы, Big Switch принесёт с собой в Arista действующее партнерское соглашение с Dell Networking по обеспечению сетевой инфраструктурой и возможностями наблюдения.

Для клиентов и партнёров Big Switch в обозримом будущем существенных изменений на ожидается. Оба продукта компании, Big Cloud Fabric (BCF) и Big Monitoring Fabric (BMF), будут разрабатываться и поддерживаться Arista и предлагаться через прежних OEM и торговых партнёров.

Чистая прибыль Arista за IV квартал составила 183,4 млн долл. ($2,29 на акцию). Квартальный доход хотя и снизился за год на 7,2%, но, тем не менее, оказался больше, чем ожидали аналитики — 552,5 вместо 550,98 млн долл.

За полный 2019 фискальный год были получены чистая прибыль 786,8 млн долл. ($9,73 на акцию) и доход 2,41 млрд долл. (На 12,1% больше, чем в 2018 году).

В первом квартале 2020 года Arista ожидает выручку от 522 до 532 миллионов долларов.

«Несмотря на нестабильность расходов на облачные вычисления, 2019 год ознаменовался распространением бизнеса Arista на кампуса и предприятия в целом, — говорится в заявлении Уллала. — Наши технологии облачных сетей находят тысячи разнообразных корпоративных клиентов. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы, открывающиеся в 2020 году, и рассчитываем заложить в нём основу для многолетних роста, инноваций и прибыльности».

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