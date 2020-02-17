Samsung представила дисплеи QLED 8K Smart

17 февраля 2020 г., 13:15

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На выставке ISE 2020 компания Samsung Electronics продемонстрировала дисплеи QLED 8K SMART, которые способны работать в режиме 24/7. Новинка поддерживает технологию HDR10+, обеспечивает 100-процентный цветовой охват, а также максимальную яркость в 2000 нит. Благодаря оснащению процессором AI Quantum Processor 8K, новые дисплеи используют встроенный интеллектуальный алгоритм с возможностью автоматического улучшения качества до стандарта 8K.

Производитель позиционирует эту серию дисплеев и для работы сотрудников сферы здравоохранения. За счет режима симуляции медицинского стандарта DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) врачи могут изучать монохромные изображения, такие как рентгеновские и МРТ-снимки для недиагностических целей.

Дисплей оснащен операционной системой Samsung Tizen 5.5 и поддерживает подключение до четырех разных источников сигнала с возможностью их одновременного отображения с разрешением 4K. Модель QLED 8K совместима и с платформой MagicINFO 8, разработанной Samsung для управления видеоинформационными дисплеями.

Модель предназначена для настенного монтажа и доступна в вариантах с диагоналями 65, 75, 82 и 98 дюймов.

На стенде Samsung были также продемонстрированы модульные дисплеи The Wall для бизнеса, модельный ряд которых был расширен. Так новейшая версия экрана получила характеристики, позволяющие охватить спектр коммерческого использования от оборудования диспетчерских до установки The Wall в радиовещательных центрах, лобби отелей или дизайнерских студиях. Модель для бизнеса позволяет реализовать экран размером от 219- и 292-дюймового 4K до 437- и 583-дюймового 8K — самого большого из когда-либо представленных на рынке.

Компания представила и интерактивный флипчарт Flip 2 для коллективной работы. Новинка унаследовала все наиболее востребованные функции оригинальной модели, получила более удобный дизайн, а кроме того, в нее были интегрированы решения Webex Teams и Webex Roomkit Mini на базе Cisco Webex. Решение Webex для Flip позволяет переключаться между различными файлами и документами, а также использовать функцию двусторонней доски за счет нескольких прикосновений к экрану. Созданная специально для удаленной совместной работы платформа Webex Teams позволяет сотрудникам вне офиса подключаться к устройству и вносить свой вклад в общие проекты.

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