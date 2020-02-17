Доход «Яндекс» в 2019 г. вырос на 39% до 2,833 млрд. долл.

17 февраля 2020 г., 14:25

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Консолидированная выручка компании «Яндекс», без учета «Яндекс.Маркета», выросла за 2019 г. по сравнению с предыдущим годом на 39% и достигла 2,833 млрд. долл., однако чистая прибыль составила 180,9 млн долл., снизившись на 75% по сравнению с 2018 г.

Консолидированная выручка за IV квартал 2019 г. повысилась в годовом сопоставлении на 33% – до 835,1 млн долл. Чистая прибыль снизилась на 95% и составила 4,5 млн долл. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 87,2 млн долл. и снизилась на 22%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 г. на 7% – до 213,7 млн долл.

Доля компании на локальном поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в IV квартале 2019 г. составила в среднем 57,5%. Годом ранее она составляла 56,5%, а в третьем квартале 2019 г. – 56,6% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»).

Число поездок сервиса «Такси» выросло на 49% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 г. Число подписчиков «Яндекс.Музыки» на конец декабря 2019 г. достигло 3,1 млн. Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали в автономном режиме в общей сложности более 3,2 млн. км.

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