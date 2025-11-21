AMD забезпечує роботу 4 з 10 найшвидших суперкомп’ютерів світу і 35% зі всього TOP500

21 ноября 2025 г., 17:55

Спостерегачі відзначають тріумф AMD у 66-му рейтингу TOP500 - компанія продовжує методично захоплювати ринок високопродуктивних обчислень.



AMD тепер забезпечує роботу 40% із десяти найшвидших суперкомп’ютерів світу. Окрім лідера рейтингу El Capitan (1,8 Ексафлопс), технології AMD лежать в основі системи Frontier у Національній лабораторії Оук-Рідж, яка свого часу стала першою у світі машиною екзамасштабного класу з продуктивністю 1,3 Ексафлопс.



Загалом компанія забезпечує роботу 177 систем у списку TOP500, що становить 35% найпотужніших суперкомп’ютерів планети. Компанія також демонструє вражаючі результати в енергоефективності, живлячи 26 із 50 найефективніших систем у списку Green500, що становить понад третину найпотужніших машин з продуктивністю понад 20 петафлопс.



Лідерство AMD виходить за межі наукових лабораторій і поширюється на комерційний сектор. Суперкомп'ютер HPC6 від енергетичного гіганта ENI, побудований на базі технологій AMD, став найпотужнішим комерційним суперкомп'ютером у світі. Забезпечуючи 478 петафлопс продуктивності, ця система використовується для надскладних енергетичних досліджень та інновацій, підкреслюючи універсальність архітектури AMD для різноманітних робочих навантажень.



Спираючись на цей спадок, компанія анонсувала графічний процесор AMD Instinct MI430X, який відкриває нову еру продуктивності для великомасштабного АІ та високопродуктивних обчислень (HPC). Новинка побудована на архітектурі AMD CDNA наступного покоління та вирізняється підтримкою колосальних 432 ГБ пам'яті HBM4 із пропускною здатністю 19,6 ТБ/с. Цей чип спеціально створений для конвергенції робочих навантажень АІ та HPC. Його характеристики дозволяють усунути вузькі місця пам'яті, що часто виникають при навчанні великих мовних моделей або виконанні складних наукових симуляцій. Підтримка точності FP4, FP8 та FP64 забезпечує ідеальний баланс продуктивності як для завдань штучного інтелекту, так і для класичних наукових розрахунків.



Саме ці новітні прискорювачі стануть серцем майбутніх флагманських систем. У Сполучених Штатах Національна лабораторія Оук-Рідж розгорне суперкомп'ютер Discovery, який слугуватиме однією з перших "Фабрик АІ". Використовуючи GPU AMD Instinct MI430X у парі з процесорами AMD EPYC наступного покоління (кодова назва Venice) на платформі HPE Cray GX5000, Discovery дозволить американським дослідникам навчати та розгортати наймасштабніші моделі АІ.



Європа також обрала технології AMD для своєї нової системи екзамасштабного класу Alice Recoque. Цей суперкомп'ютер інтегрує GPU Instinct MI430X та CPU EPYC Venice, використовуючи новітню платформу BullSequana XH3500 від компанії Eviden. Система забезпечить виняткову продуктивність для робочих навантажень HPC з подвійною точністю (FP64) та завдань АІ, що відображає роль AMD у просуванні концепції суверенної інфраструктури. Такий підхід надає націям та установам можливість створювати та контролювати власні обчислювальні потужності за допомогою відкритих апаратних та програмних основ.



Для забезпечення повної реалізації потенціалу нового заліза, AMD продовжує вдосконалювати своє програмне забезпечення ROCm. Стек забезпечує повну сумісність та масштабованість у середовищах центрів обробки даних, глибоко інтегруючись із провідними фреймворками, такими як PyTorch, TensorFlow та JAX, що дозволяє інженерам та дослідникам розширювати межі можливого без програмних обмежень.

