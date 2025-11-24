Провідна оборонна компанія Данії тестує свої AI-технології в Україні

24 ноября 2025 г., 8:15

Найбільша оборонна компанії Данії Terma A/S, яка виробляє понад 80 компонентів до F-35, проводить в Україні тестування своїх рішень для детекції ворожих дронів.



Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зараз інженери інтегрують технологію Terma A/S з українським перехоплювачем «Горська» від Odd Systems, щоб виявляти російські цілі на ще більших дистанціях.



Він також зазначив, що кластер Brave1 забезпечив тестування та зворотний зв’язок від військових.



«Це унікальний досвід, якого неможливо набути ніде у світі. Тому світові технології еволюціонують саме в Україні. У планах - наступний етап випробувань після врахування фідбеку військових. Об’єднуємо партнерів, щоб посилювати захист українського неба», наголосив Михайло Федоров.

