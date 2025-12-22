Процесор автономності Rivian: власне залізо сідає за кермо

22 декабря 2025 г., 13:46

Компанія Rivian на своєму заході Autonomy & AI Day розповіла, як процесор Rivian Autonomy Processor стає центром вертикально інтегрованої стратегії, що охоплює власні обчислення, оновлений стек автономності та ширші функції AI в автомобілі. Компанія заявляє, що цей підхід покликаний прискорити прогрес у напрямку вищих рівнів автоматизації та водночас змінити досвід користувача в салоні.



Зазначено, розробка Rivian Autonomy Processor є знаковою, оскільки вона підкреслює тенденцію до того, що OEM-виробники все частіше перебирають розробку AI-обчислень для безпеки на себе. Це може мати суттєві наслідки для архітектури чипів, стратегій валідації та відносин із постачальниками в межах європейських автомобільних програм.





В основі анонсу Rivian лежить перехід до власного кремнію, розробленого для того, що компанія називає «фізичним AI з візуальним ухилом». Процесор Rivian Autonomy Processor, або RAP1, описується як спеціалізований 5-нм пристрій, який інтегрує обчислення та пам'ять в одному багаточиповому модулі. Rivian позиціонує цю архітектуру як таку, що поєднує продуктивність та ефективність, водночас відповідаючи вимогам автомобільної безпеки.



RAP1 стане основою для комп'ютера автономності третього покоління — Autonomy Compute Module 3 (ACM3). За даними компанії, ACM3 забезпечує продуктивність у 1600 розріджених (sparse) INT8 TOPS. Він може обробляти близько п'яти мільярдів пікселів на секунду. При цьому використовує інтерконект із низькою затримкою під назвою RivLink для масштабування обчислень шляхом об'єднання кількох чипів. Це рішення працює на базі внутрішньо розробленого компілятора AI та програмної платформи.



Засновник і генеральний директор Rivian Ар-Джей Скаріндж (RJ Scaringe) назвав цей перехід ключовим фактором для досягнення вищих рівнів автоматизації, заявивши, що оновлена апаратна платформа «дозволить досягти значного прогресу в самостійному водінні» на шляху до довгострокових цілей 4-го рівня (Level 4).



Окрім апаратного забезпечення, Rivian окреслила зміни у своєму програмному стеку, яки охоплюють:



Наскрізний конвеєр даних: Так звана Велика Модель Водіння (Large Driving Model), навчена з використанням методів, запозичених у великих мовних моделей (LLM).



Оптимізація політики: Використання методу Group-Relative Policy Optimization для вилучення стратегій водіння з масивних наборів даних.



Що стосується датчиків, Rivian підтвердила плани впровадити LiDAR у майбутніх моделях R2 як частину мультимодальної стратегії. Компанія розглядає LiDAR як додатковий рівень для складних сценаріїв виявлення, а не як заміну камери. Апаратне забезпечення автономності 3-го покоління зараз проходить валідацію, а перші постачання в автомобілях R2 очікуються наприкінці 2026 року.



Також було анонсовано платну функцію Autonomy+, запуск якої заплановано на початок 2026 року. Її ціна складе $2500 (одноразово) або буде доступна за щомісячною підпискою. Хоча функції мають підвищити безпеку, практичний ефект залежатиме від регіонального законодавства та реальних дорожніх умов.

