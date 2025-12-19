 
`

Трест, который лопнул

ELKO Ukraine постачатиме корпуси для ПК та системи охолодження DarkFlash

19 декабря 2025 г., 14:35

ELKO Ukraine постачатиме корпуси для ПК та системи охолодження DarkFlash

ELKO Ukraine розширює асортимент продукцією компанії DarkFlash, що виробляє корпуси та рішення охолодження для ПК. Новий бренд доповнює асортимент компонентів початкового рівня, що дозволить партнерам формувати доступні конфігурації для широкого кола користувачів.

Продукція DarkFlash орієнтована на бюджетні компоненти для збірки ПК. Вона буде актуальною для системних інтеграторів та роздрібних партнерів, що покривають потреби збиральників ПК і кінцевих користувачів, які шукають практичні рішення для домашніх, навчальних та ігрових сценаріїв.

Окрім корпусів для ПК, DarkFlash пропонує надзвичайно великий асортимент водяних систем охолодження з вбудованими дисплеями для моніторингу, що дозволяє підібрати зручні рішення під різні конфігурації та вимоги до продуктивності.

