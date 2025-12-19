ExyExynos 2600 анонсовано офіційно: перший 2-нм GAA чипсет від Samsung

19 декабря 2025 г., 17:25

Компанія Samsung офіційно підтвердила вихід свого нового флагманського процесора Exynos 2600, який став першим у мобільній індустрії рішенням, побудованим на базі 2 нм техпроцесу Gate-All-Around.



Після серії тизерів виробник розкрив ключові архітектурні зміни, які мають повернути серію Exynos у преміальний сегмент. Фактично анонс відбувся через офіційні канали підрозділу Samsung Exynos, включаючи відеотизер та публікацію технічних специфікацій для партнерів.



Аналітики зазначають, що нова платформа фокусується на радикальному вирішенні проблем із перегрівом та значному стрибку в обробці завдань АІ.

Як і повідомлялося раніше, корейський гігант впровадив 10-ядерний процесорний кластер разом із графічним процесором Xclipse 960, щоб забезпечити суттевий приріст одноядерної, багатоядерної та графічної продуктивності, зберігаючи при цьому помірні температури завдяки високій ефективності нового техпроцесу.

Exynos 2600 використовує конфігурацію ядер «1 + 3 + 6», спираючись на новітні розробки ARM C1-Ultra та C1-Pro. Це дозволяє Samsung конкурувати з Snapdragon 8 Elite Gen 5 та Dimensity 9500. Фактично, Exynos 2600 використовує ті самі ядра, що і флагманський чипсет MediaTek.



Завдяки підтримці найновішої архітектури ARM v9.3, чипсет отримав набір інструкцій Scalable Matrix Extension 2 (SME2). Як і Apple M4, перший 2-нм GAA чипсет Samsung може ефективніше виконувати складні робочі навантаження. Компанія стверджує, що це вдосконалення підвищує загальну обчислювальну потужність процесора на 39%.



Продуктивність нейронного процесору (NPU) у завданнях генеративного AI зросла на 113% порівняно з Exynos 2500.



Вперше в мобільних SoC реалізовано апаратну гібридну постквантову криптографію (PQC) та безпеку на основі віртуалізації для посилення конфіденційності на пристрої.



Обчислювальна потужність GPU вдвічі перевищує показники попередника, а продуктивність трасування променів зросла на 50%.



Samsung представила власну технологію Exynos Neural Super Sampling, яка працює аналогічно NVIDIA DLSS або AMD FSR, включаючи підтримку генерації кадрів для значного підвищення FPS в іграх.



Нова система візуального сприйняття на базі AI (VPS) дозволяє процесору обробки зображень (ISP) розпізнавати дрібні деталі (навіть кліпання очима) і обробляти їх у режимі реального часу.



Також реалізовано підтримку камер з роздільною здатністю до 320 Мп та підтримку кодека APV.



Шумозаглушення відео за допомогою глибокого навчання покращує якість зйомки при слабкому освітленні, споживаючи при цьому на 50% менше енергії.



Щоб вирішити старі проблеми з перегрівом, Samsung застосувала в Exynos 2600 технологію HPB (Heat Pass Block). Хоча раніше ходили чутки про зниження температури на 30%, офіційні дані Samsung свідчать про те, що покращений тепловідвід знижує термічний опір на 16%.



Попри вражаючі характеристики, Exynos 2600 буде встановлюватися лише в Galaxy S26 та Galaxy S26+. Модель Galaxy S26 Ultra знову отримає виключно процесор від Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це свідчить про те, що Samsung поки що мовчазно визнає перевагу флагманських рішень Qualcomm для своєї топової моделі.

