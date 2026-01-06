Ера Copilot+ триває: Qualcomm анонсувала Snapdragon X2 Plus із потужністю 80 TOPS

6 января 2026 г., 11:45

У рамках виставки CES 2026 компанія Qualcomm Technologies представила Snapdragon X2 Plus - найновішу платформу в лінійці Snapdragon X, розроблену для наступного покоління портативних комп'ютерів. Новинка орієнтована на професіоналів, творців контенту та звичайних користувачів, які потребують високої швидкості відгуку в поєднанні з надзвичайною автономністю.



Як зазначається, Snapdragon X2 Plus розширює можливості екосистеми Windows 11 Copilot+ PC, пропонуючи пристрої з багатоденним часом роботи без підзарядки. Перші ноутбуки від провідних виробників на базі цієї платформи з'являться у продажу вже в першій половині 2026 року.



Технологічним серцем платформи став процесор Qualcomm Oryon 3-го покоління. За даними виробника, він забезпечує до 35% вищу продуктивність в однопотокових завданнях порівняно з попередньою генерацією. При цьому енергоспоживання вдалося знизити на 43%, що є критичним показником для тонких та легких пристроїв. Для роботи з алгоритмами штучного інтелекту інтегровано нейронний процесор Qualcomm Hexagon, який видає рекордні 80 TOPS. Така потужність АІ дозволяє реалізувати вдосконалені агентські функції та забезпечує плавну роботу в режимі багатозадачності при використанні генеративних моделей безпосередньо на пристрої.



Окрім обчислювальної потужності, Snapdragon X2 Plus пропонує сучасні стандарти зв'язку, включаючи підтримку Wi-Fi 7 та опціональний 5G-модуль для постійного підключення до мережі в дорозі. Безпеку даних на апаратному рівні забезпечує технологія Snapdragon Guardian. Старший віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу обчислень та ігор Qualcomm Кедар Кондап (Kedar Kondap) підкреслив, що нова платформа створена для тих, хто хоче розширювати межі можливого за допомогою генеративного АІ та вимагає від свого ПК персоналізованого підходу та миттєвої реакції на будь-які запити.



Завдяки оптимізації архітектури, ноутбуки на Snapdragon X2 Plus дозволяють без затримок переходити від складного аналізу великих масивів даних до творчого дизайну чи відеодзвінків у високій якості. Qualcomm вчергове підтверджує свої амбіції на ринку Windows-пристроїв, пропонуючи альтернативу традиційним рішенням, яка поєднує мобільність смартфона з потужністю повноцінної робочої станції. Вихід Snapdragon X2 Plus на ринок посилить конкуренцію в сегменті преміальних ультрабуків, де ключовими факторами вибору стають саме можливості АІ та тривалість автономної роботи.



Аналіз вважають, що Qualcomm агресивно підвищує планку вимог до АІ-ноутбуків. Показник у 80 TOPS - це фактично подвоєння початкових вимог Microsoft для категорії Copilot+ PC, що робить нову платформу найбільш перспективною для майбутніх оновлень Windows 12. Зниження енергоспоживання на 43% при зростанні потужності на 35% наносить серйозний удар по позиціях Intel Lunar Lake та Apple M4, особливо в питаннях терморегуляції в тонких корпусах без активного охолодження. Для ринку 2026 року Snapdragon X2 Plus може стати «золотим стандартом» для корпоративного сектору, де можливість працювати повний робочий день без розетки у поєднанні з локальним АІ-асистентом стає головною вимогою. Стратегічне розширення лінійки Snapdragon X дозволяє Qualcomm охопити ширший ціновий діапазон, роблячи ARM-архітектуру в Windows масовим явищем, а не експериментальним нішевим продуктом.

