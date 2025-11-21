 
IT-Enterprise впровадила комплексну цифрову фінансову систему у ритейл-групі LPP Ukraine

Команда IT-Enterprise та український підрозділ міжнародної ритейл-групи LPP до складу якої входять понад 400 магазинів брендів Reserved, Mohito, Cropp, House та Sinsay, завершили впровадження комплексної цифрової фінансової системи. Технологічним кором проєкту стала платформа IT-Enterprise. Рішення дало змогу мінімізувати ключові фінансові ризики та підготувати операційні процеси до пікових навантажень, зокрема під час сезонів знижок. Нова IT-система забезпечила централізований облік, прозорий контроль фінансових операцій і суттєве зниження навантаження на персонал у LPP Ukraine.

Фахівці IT-Enterprise також забезпечили інтеграцію з корпоративною системою материнської компанії LPP, що дає можливість автоматично й точно синхронізувати дані щодо руху товарів у мережі.

Цифровізація фінансових і операційних процесів у межах єдиної системи підвищує операційну стійкість ритейлерів та мінімізує ризики у високонавантажені періоди, включно з Чорною п’ятницею, новорічними та різдвяними сезонами.

«Повна цифровізація фінансового обліку була ключовою ціллю впровадження нової облікової програми. ІТ-система налаштована з максимальною автоматизацією процесів із повним збереженням фінансових контролів – від кадрового та зарплатного обліку до обліку товарів і послуг. Це дало змогу забезпечити коректний контроль платіжного календаря, планувати Cash Flow і повністю усунути ризики касових розривів», – повідомила Марина Самойліченко, CFO LPP Ukraine.

