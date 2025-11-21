Adobe купує платформу Semrush за 1,9 млрд дол.

21 ноября 2025 г., 16:45

Компанія Adobe повідомила про придбання Semrush. Як зазначається, це буде повністю грошова транзакція з ціною 12,00 дол. за акцію, що оцінює загальну вартість приблизно в 1,9 млрд дол.



Угода є стратегічним кроком Adobe, спрямованим на адаптацію до змін у поведінці споживачів, які все частіше використовують великі мовні моделі (LLM), такі як ChatGPT або Gemini, для пошуку інформації та прийняття рішень про покупки. Adobe планує об'єднати свої рішення для клієнтського досвіду, такі як Adobe Experience Manager та Adobe Analytics, з інструментами Semrush для пошукової оптимізації (SEO) та оптимізації під генеративні рушії (GEO). Це дозволить маркетологам отримати цілісне розуміння того, як їхні бренди представлені не лише в традиційному вебпошуку, а й у відповідях систем штучного інтелекту.



Президент підрозділу Digital Experience Business в Adobe Аніл Чакраварті (Anil Chakravarthy) підкреслив, що видимість брендів трансформується під впливом генеративного АІ. За його словами, інтеграція Semrush відкриває для маркетологів GEO як новий канал зростання поряд із класичним SEO, що є критично важливим для збереження релевантності та доходів. Дані Adobe Analytics підтверджують цей тренд: у жовтні трафік із джерел генеративного АІ на роздрібні сайти США зріс на 1200% у річному вимірі.



Semrush має довгу історію трансформацій. Вона була заснована у 2008 році Олегом Щеголєвим та Дмитром Мельниковим. Хоча спочатку розробка велася в росії, компанія змінила свою географічну прив'язку ще у 2016 році, коли перенесла штаб-квартиру до Бостона (США). Того ж року обидва засновники емігрували до Сполучених Штатів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року компанія засудила війну, повністю згорнула свою діяльність у рф та евакуювала звідти близько 800 співробітників.



Зараз Semrush, яка стала публічною у 2021 році, обслуговує таких гігантів, як Amazon, JPMorganChase та TikTok. У своєму останньому квартальному звіті компанія продемонструвала зростання річного повторюваного доходу в корпоративному сегменті на 33%.



Генеральний директор Semrush Білл Вагнер (Bill Wagner) зазначив, що об'єднання з Adobe надасть маркетологам більше можливостей для збільшення своєї присутності в цифровому ландшафті. Закриття угоди очікується у першій половині 2026 року після отримання необхідних схвалень від регуляторів.

