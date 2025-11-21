Phison прискорює робочі навантаження AI завдяки розширеному портфоліо інфраструктурних рішень

21 ноября 2025 г., 15:25

0

Tweet

Компанія Phison Electronics оголосила про випуск твердотільних накопичувачів (SSD) корпоративного класу PCIe Gen 5 наступного покоління — Pascari X201 та Pascari D201. Також компанія продемонструвала роботу агентів AI на ноутбуку, який використовує інтегрований GPU та технологію розширення пам'яті GPU Phison aiDAPTIV+. Разом ці інновації забезпечують продуктивність, необхідну для підтримки робочих навантажень AI — від ІТ-відділів та університетів до гіперскейлерів та корпоративних центрів обробки даних.



У міру того, як обсяги даних та вимоги до обчислень AI зростають, підприємства потребують сховищ, які забезпечують стабільно низьку затримку, передбачувану QoS (якість обслуговування) та ефективність у масштабі. Phison відповідає на ці вимоги своїми рішеннями:



Pascari X201 створений для прискорення інтенсивних робочих навантажень, орієнтованих на дані (AI training, HPC).



Pascari D201 забезпечує оптимізовану щільність та продуктивність для хмарних кластерів та кластерів об'єктних сховищ.



aiDAPTIV+ (Для Клієнтських ПК) виводить AI на більш широку аудиторію, дозволяючи потужним, інференсним AI-агентам працювати на ноутбуках і настільних ПК з інтегрованими GPU (iGPU), підвищуючи продуктивність у корпоративних середовищах та розширюючи можливості навчання для студентів.



Це розширення продуктової лінійки слідує за випуском високоємного Pascari D205V Gen 5 PCIe на 122,88 ТБ, який вже постачається окремим OEM-клієнтам. Ці інновації проклали шлях до наступної ітерації провідної ємності до 245 ТБ у портфоліо Pascari.





Зазначено, Pascari X201 Enterprise SSD розроблений для найшвидших робочих навантажень, включаючи навчання AI, великомасштабну аналітику, високочастотний трейдинг та HPC. Накопичувач з інтерфейсом PCIe Gen 5 забезпечує послідовну продуктивність при читанні до 14,5 ГБ/с, а при запису до 12 ГБ/с, тоді як випадкова продуктивність (читання/запис) до 3300K / 1050K IOPS.



Ємність — до 30,72 ТБ, заявлена витривалість: Опції 1 DWPD або 3 DWPD (записів диска на день).



Формфактор U.2 та E3.S



Власна архітектура контролера та прошивки Phison для передбачуваної QoS.



Pascari D201 Enterprise SSD створений для гіпермасштабованих та хмарних середовищ, орієнтованих на щільність. Забезпечує виняткову ефективність та продуктивність для об'єктних сховищ, кластерів баз даних та консолідації центрів обробки даних.



Накопичувач з інтерфейсом інтерфейсом PCIe Gen 5 забезпечує послідовну продуктивність при читанні до 14,5 ГБ/с, а при запису до 12 ГБ/с, тоді як випадкова продуктивність (читання/запис) до 3300K / 1050K IOPS.



Ємність до 15,36 ТБ



Формфактор E1.S 15 мм



Заявлена витривалість: опції 1 DWPD або 3 DWPD





Нова технологія aiDAPTIV+ перетворює AI з новинки на важливий інструмент продуктивності для корпоративних ІТ-команд та потужну навчальну платформу. Її призначення — для AI-агентів, що працюють на ноутбуках та настільних ПК на базі iGPU з використанням aiDAPTIV+.



Забезпечує до 25 разів швидшу продуктивність для популярних застосунків AI-агентів. Зменшує час відгуку програми з 73 секунд до 4 секунд (наприклад, використання GenAI inference chat з вмістом відео YouTube).



Початкові постачання корпоративних SSD Pascari X201 та D201 будуть доступні окремим корпоративним клієнтам та OEM-партнерам до кінця року. ПК на базі iGPU з технологією aiDAPTIV+ будуть реалізовані OEM-партнерами для випуску на початку 2026 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI