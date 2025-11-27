Жорсткий диск Seagate HAMR досяг щільності 6,9 ТБ на пластину

27 ноября 2025 г., 9:35

За даними ithome, Seagate представила лабораторний прототип жорсткого диска з технологією HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), який досягає щільності 6,9 терабайт на пластину, що приблизно вдвічі перевищує площинну щільність у комерційно доступних HAMR-накопичувачах сьогодні. Демонстрація була представлена на академічній конференції в Японії у жовтні та являє собою помітний крок вперед у збільшенні ємності механічних сховищ.





За даними Seagate, результат у 6,9 ТБ на пластину ґрунтується на значному прогресі: симуляції для 8 ТБ на пластину вже завершені, і дорожня карта компанії передбачає, що пластини з ємністю 7 ТБ+ можуть досягти виробничого стану на початку 2030-х років.



У перспективі Seagate передбачає можливість 15 ТБ на пластину або більше, що потенційно дозволить створювати накопичувачі ємністю в кілька петабайтів через кілька років.





Це досягнення є надзвичайно актуальним для сценаріїв використання сховищ, де ємність і вартість за терабайт є пріоритетними: сервери резервного копіювання, холодні сховища, медіабібліотеки, великомасштабні NAS, архіви відеомонтажу та центри обробки даних.



Для цих цілей пластина на 6,9 ТБ (або майбутні диски на базі пластин 7–15 ТБ) означає менше фізичних дисків для тієї ж загальної ємності, що зменшує складність конфігурації, знижує енергоспоживання та економить місце у стійці.





Однак, перш ніж такі диски вийдуть у виробництво, залишаються значні перешкоди: вихід виробництва HAMR-пластин, довгострокова надійність та довговічність носія, термічна та енергетична стабільність, зворотна/пряма сумісність із наявними контролерами HDD.



Крім того, SSD продовжують витісняти частку HDD там, де пріоритетом є швидкість і надійність. Це означає, що HAMR має підтримувати сильну цінову пропозицію у співвідношенні долар/ТБ та ємності, щоб залишатися актуальним.



Попри це, досягнення 6,9 ТБ на пластину підтверджує, що механічні сховища все ще розвиваються. HAMR залишається найбільш життєздатною технологією для різкого збільшення ємності HDD. Для професіоналів та ентузіастів, які керують великими обсягами даних, майбутнє виглядає багатообіцяльним.

