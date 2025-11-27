 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Жорсткий диск Seagate HAMR досяг щільності 6,9 ТБ на пластину

27 ноября 2025 г., 9:35
0 
 

Жорсткий диск Seagate HAMR досяг щільності 6,9 ТБ на пластину

За даними ithome, Seagate представила лабораторний прототип жорсткого диска з технологією HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), який досягає щільності 6,9 терабайт на пластину, що приблизно вдвічі перевищує площинну щільність у комерційно доступних HAMR-накопичувачах сьогодні. Демонстрація була представлена на академічній конференції в Японії у жовтні та являє собою помітний крок вперед у збільшенні ємності механічних сховищ.

Жорсткий диск Seagate HAMR досяг щільності 6,9 ТБ на пластину

За даними Seagate, результат у 6,9 ТБ на пластину ґрунтується на значному прогресі: симуляції для 8 ТБ на пластину вже завершені, і дорожня карта компанії передбачає, що пластини з ємністю 7 ТБ+ можуть досягти виробничого стану на початку 2030-х років.

У перспективі Seagate передбачає можливість 15 ТБ на пластину або більше, що потенційно дозволить створювати накопичувачі ємністю в кілька петабайтів через кілька років.


Це досягнення є надзвичайно актуальним для сценаріїв використання сховищ, де ємність і вартість за терабайт є пріоритетними: сервери резервного копіювання, холодні сховища, медіабібліотеки, великомасштабні NAS, архіви відеомонтажу та центри обробки даних.

Для цих цілей пластина на 6,9 ТБ (або майбутні диски на базі пластин 7–15 ТБ) означає менше фізичних дисків для тієї ж загальної ємності, що зменшує складність конфігурації, знижує енергоспоживання та економить місце у стійці.
Жорсткий диск Seagate HAMR досяг щільності 6,9 ТБ на пластину

Однак, перш ніж такі диски вийдуть у виробництво, залишаються значні перешкоди: вихід виробництва HAMR-пластин, довгострокова надійність та довговічність носія, термічна та енергетична стабільність, зворотна/пряма сумісність із наявними контролерами HDD.

Крім того, SSD продовжують витісняти частку HDD там, де пріоритетом є швидкість і надійність. Це означає, що HAMR має підтримувати сильну цінову пропозицію у співвідношенні долар/ТБ та ємності, щоб залишатися актуальним.

Попри це, досягнення 6,9 ТБ на пластину підтверджує, що механічні сховища все ще розвиваються. HAMR залишається найбільш життєздатною технологією для різкого збільшення ємності HDD. Для професіоналів та ентузіастів, які керують великими обсягами даних, майбутнє виглядає багатообіцяльним.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  