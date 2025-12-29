Fujifilm випускає картридж LTO Ultrium 10 місткістю 40 ТБ

29 декабря 2025 г., 14:45

Корпорація Fujifilm оголосила про випуск «FUJIFILM LTO Ultrium 10 (40TB) Data Cartridge» (LTO-10 (40TB)) — картриджа з магнітною стрічкою для зберігання даних, який забезпечує максимальну місткість запису до 100 ТБ на один картридж (40 ТБ для нестиснутих даних). Це рішення дозволяє безпечно та економічно зберігати величезні обсяги інформації, забезпечуючи надійний захист даних на тлі кіберзагроз, що зростають. Постачання LTO-10 (40TB) розпочнеться в січні 2026 року.



LTO-10 (40TB) є вдосконаленою версією моделі на 30 ТБ, випущеної в червні 2025 року. Новий картридж пропонує кілька ключових інновацій.



Гібридні магнітні частинки: власна розробка Fujifilm «fine hybrid magnetic particles» дозволила підвищити щільність запису.



Тонкошарова технологія з плівкою Aramid: використання нової плівки дозволило зменшити товщину стрічки, завдяки чому її довжина в картриджі збільшилася на 30%.



Новий картридж на 40 ТБ сумісний із тими ж приводами LTO-10, що й версія на 30 ТБ.



Fujifilm розширила рекомендований діапазон температур і вологості для експлуатації.



Діапазон температур розширено з 15°C–25°C до 15°C–35°C.



Допустимий рівень вологості тепер становить до 80% (за умов 15°C–25°C). Це робить носій універсальним для використання в різних операційних середовищах, навіть із високою температурою та вологістю.



Оскільки атаки програм-вимагачів стають дедалі частішими, захист конфіденційних даних став пріоритетом. Магнітна стрічка залишається найнадійнішим засобом для великомасштабного зберігання завдяки стабільній продуктивності читання та запису, а також фізичній ізоляції («повітряний люз»). Стрічку можна фізично від'єднати від мережі, що робить дані недосяжними для кіберзлочинців і значно знижує ризик їх втрати.



Постачання магнітних стрічок для резервного копіювання щорічно зростає на понад 10% з 2020 року. Очікується, що цей тренд збережеться через потребу в архівних потужностях для систем штучного інтелекту (AI).



«Як виробник картриджів із найбільшою часткою на світовому ринку, Fujifilm продовжуватиме розробляти та постачати високопродуктивні медіаносії, які відповідають потребам наших клієнтів», — зазначив Кенічі Отакі (Kenichi Otaki), керівник напрямку рішень для зберігання даних Fujifilm.

