Японія продовжує співпрацю з Україною для підтримки енергосистеми

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч із представниками Посольства Японії в Україні. Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в енергетичному секторі, питання міжнародної допомоги та подальші напрями співпраці.



Роман Андарак поінформував японських партнерів про наслідки останніх масованих атак росії на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, внаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти генерації у кількох регіонах. Попри це, енергетики оперативно проводять відновлювальні роботи та забезпечують стабільну роботу системи.



Під час зустрічі сторони обговорили потребу якнайшвидшого постачання ремонтного обладнання, формування резервів та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Роман Андарак підкреслив, що ремонт і відновлення мають тривати безперервно, адже саме наявність ремонтних запасів дозволяє швидко відновлювати енергооб’єкти.



Заступник міністра також наголосив, що Міністерство готове до повної відкритості та співпраці з партнерами для збереження довіри до механізмів міжнародної підтримки.



Окрему увагу приділили більш активному залученню японських компаній та їхніх передових технологій у відновленні та зміцненні української енергетики.



Японська сторона підтвердила продовження підтримки українського енергетичного сектору через механізми JICA та ПРООН, а також роботу над постачанням необхідного обладнання для підвищення стійкості енергосистеми. Сторони домовились продовжувати координацію та обмін досвідом для ефективної реалізації відновлювальних робіт.

