IBM купує піонера потокової обробки даних Confluent за 11 млрд дол.

IBM офіційно оголосила про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Confluent, піонера у сфері потокової обробки даних. Всі випущені та розміщені звичайні акції останньої будуть викуплені за ціною 31 долар, що становить загальну вартість підприємства у 11 млрд дол.



Як зазначається, Confluent надає провідну платформу для потокової обробки корпоративних даних із відкритим кодом, яка з'єднує, обробляє та керує надійними даними і подіями у режимі реального часу, що є основою для розгортання систем АІ.



IDC прогнозує, що до 2028 року з’явиться понад один мільярд нових додатків, що змінить технологічні архітектури в усіх галузях. Для отримання значущих результатів і підвищення продуктивності ці додатки та АІ-агенти потребують доступу до підключених і достовірних даних у режимі реального часу. IBM і Confluent забезпечать наскрізну інтеграцію додатків, аналітики, систем даних та АІ-агентів для підвищення інтелектуальності та стійкості в гібридних хмарних середовищах.



«IBM і Confluent спільно дозволять підприємствам розгортати генеративний та агентний АІ краще і швидше, забезпечуючи надійний зв'язок і потік даних між середовищами, додатками та API. Дані розподілені по публічних і приватних хмарах, центрах обробки даних та незліченній кількості технологічних постачальників, - зазначив Арвінд Крішна (Arvind Krishna), голова, президент і генеральний директор IBM. - З придбанням Confluent, IBM надасть розумну платформу даних для корпоративних ІТ, спеціально створену для АІ».



Генеральний директор і співзасновник Confluent Джей Крепс (Jay Kreps) заявив, що приєднання до IBM дасть можливість прискорити глобальну стратегію Confluent, використовуючи її досвід у виході на ринок, глобальний масштаб та великий портфель.



Придбання Confluent стратегічно відповідає гібридній хмарній та АІ-стратегії IBM, продовжуючи її 25-річну історію інновацій із відкритим кодом та інвестицій, розпочату з придбання таких лідерів індустрії, як Red Hat та HashiCorp. Аналітики Gartner, зокрема Ендрю Хамфріс (Andrew Humphreys), зазначають, що ця угода посилює здатність IBM конкурувати з гігантами, як Salesforce та Oracle, у контролі та доступі до даних для живлення систем АІ. Слід зазначити, що особливо з огляду на те, що власні пропозиції IBM на базі Kafka не мали такого успіху, як продукти Confluent.



Реальний характер платформи Confluent має вирішальне значення, оскільки вона готує дані для АІ, підтримуючи їх чистоту та зв’язок між системами та усуваючи ізольовані сховища даних, властиві агентному АІ. За останні чотири роки загальний адресний ринок Confluent подвоївся з 50 мільярдів до 100 мільярдів доларів у 2025 році.



Confluent, чия платформа побудована на базі Apache Kafka, має понад 6500 клієнтів у всіх основних галузях промисловості, включаючи понад 40% компаній зі списку Fortune 500. Придбання забезпечить IBM доступ до цієї клієнтської бази.



Очікується, що угода, ціна якої є премією у 34% до ціни закриття акцій Confluent у п'ятницю ($23.14), буде завершена до середини 2026 року. IBM очікує, що транзакція матиме позитивний вплив на скоригований EBITDA протягом першого повного року та на вільний грошовий потік на другий рік після закриття.

