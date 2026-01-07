AMD анонсувала процесори Ryzen AI 400 із 60 TOPS та технологію FSR Redstone

7 января 2026 г., 9:35

На виставці CES 2026 компанія AMD оголосила про масштабне розширення свого портфоліо, представивши нові покоління мобільних та десктопних процесорів з акцентом на можливості штучного інтелекту та ігрову продуктивність.



Ключовим анонсом стала серія Ryzen AI 400 та її бізнес-версія Ryzen AI PRO 400, призначені для ноутбуків категорії Copilot+ PC. Побудовані на архітектурі Zen 5, ці чіпи оснащені нейронними модулями XDNA 2 другого покоління, що забезпечують продуктивність до 60 TOPS. Це дозволяє пристроям значно перевищувати мінімальні вимоги Microsoft для АІ-функцій Windows, пропонуючи при цьому до 12 високопродуктивних ядер та інтегровану графіку серії Radeon 800M.



Старший віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу обчислень та графіки Джек Хуінь (Jack Huynh) підкреслив, що компанія прагне зробити інтелектуальні функції стандартом для кожного форм-фактора, від ультратонких ноутбуків до потужних робочих станцій.



Для сегмента преміальних пристроїв та компактних десктопів AMD презентувала серію Ryzen AI Max+, що включає моделі 392 та 388. Ці процесори поєднують у собі обчислювальну потужність десктопного класу з інтегрованою графікою Radeon 8060S, що дозволяє створювати складний контент та грати в сучасні ігри на ультратонких пристроях без втрати мобільності.



Окрему увагу привернув анонс Ryzen AI Halo - першої власної платформи компанії для розробників АІ. Це компактний міні-ПК, що здатен локально запускати моделі з 200 мільярдами параметрів завдяки об’єднаній пам’яті об’ємом до 128 ГБ та графічній потужності 60 TFLOPS. Пристрій повністю оптимізований під програмне забезпечення ROCm та дозволяє фахівцям розгортати АІ-додатки безпосередньо «з коробки».



Любителі комп’ютерних ігор отримали процесор Ryzen 7 9850X3D. Новинка базується на архітектурі Zen 5 та використовує друге покоління технології 3D V-Cache, що дозволило досягти частоти бусту 5,6 ГГц. За даними виробника, цей процесор забезпечує до 27% вищу ігрову продуктивність порівняно з конкурентним Intel Core Ultra 9 285K. Завдяки 104 МБ загального кешу та восьми ядрам з наднизькою затримкою, 9850X3D стає найшвидшим ігровим рішенням на ринку, продовжуючи успіх свого попередника. Початок продажів систем на базі цього процесора та нових лінійок Ryzen AI запланований на перший квартал 2026 року.



Програмна екосистема AMD також отримала суттєві оновлення, зокрема випуск ROCm 7.2 із підтримкою Windows та Linux, що значно розширює доступ розробників до апаратного прискорення АІ. У графічному сегменті компанія представила технологію FSR Redstone, яка використовує машинне навчання для генерації кадрів та покращення візуальної якості в ААА-іграх. Новий набір інструментів у драйвері Adrenalin Edition дозволяє користувачам легко налаштовувати локальні мовні моделі та інструменти для генерації зображень одним кліком. Ці кроки демонструють стратегію AMD щодо створення цілісної платформи, де апаратне забезпечення та програмний стек працюють у синергії для забезпечення максимальної ефективності АІ-обчислень.

