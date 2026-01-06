NVIDIA представила платформу Rubin та суперкомп'ютери DGX наступного покоління

6 января 2026 г., 16:22

На виставці CES 2026 у Лас-Вегасі корпорація NVIDIA анонсувала свою нову флагманську платформу Rubin, яка має стати основою для побудови гігаватних АІ-фабрик майбутнього.



Платформа об’єднує шість нових чіпів, створених для роботи як єдина когерентна система: центральний процесор Vera CPU, графічний процесор Rubin GPU, комутатор NVLink 6, мережеву карту ConnectX-9 SuperNIC, процесор обробки даних BlueField-4 та комутатор Spectrum-6 Ethernet.



За словами засновника та генерального директора компанії NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), платформа Rubin з’явилася саме в той момент, коли світовий попит на обчислення для навчання та логічного виводу АІ досяг критичних значень. Нова архітектура спеціально оптимізована для агентського АІ, моделей суміші експертів (MoE) та глибокого логічного обґрунтування в контексті надвеликих обсягів даних.



Зазначається, що одним із найбільш вражаючих досягнень архітектури Rubin стало десятикратне зниження вартості генерації токенів для логічного виводу порівняно з попереднім поколінням Blackwell. Графічний процесор Rubin GPU забезпечує продуктивність на рівні 50 петафлопс в обчисленнях формату NVFP4 завдяки впровадженню рушія Transformer Engine третього покоління з апаратним стисненням. Новий центральний процесор Vera CPU базується на 88 кастомних ядрах Olympus з повною сумісністю з Armv9.2 та надшвидким з’єднанням NVLink-C2C. Такий рівень інтеграції дозволяє цілій стійці обладнання працювати як один надпотужний АІ-двигун, що значно спрощує розгортання великих моделей без необхідності їхнього складного розділення між окремими вузлами.



Для масштабних розгортань NVIDIA представила оновлену архітектуру DGX SuperPOD. Флагманська система DGX Vera Rubin NVL72 об’єднує 576 графічних процесорів Rubin, забезпечуючи сумарну продуктивність у 28,8 ексафлопс та 600 ТБ надшвидкої пам'яті. Також було анонсовано систему DGX Rubin NVL8 з рідинним охолодженням на базі процесорів x86, яка демонструє у 5,5 раза вищу продуктивність в обчисленнях NVFP4 порівняно з попередніми аналогами. Управління цією інфраструктурою здійснюватиметься за допомогою оновленого програмного забезпечення NVIDIA Mission Control, яке автоматизує налаштування, моніторинг енергоспоживання та забезпечує автономне відновлення роботи після виникнення несправностей.



Поява нових систем DGX SuperPOD на базі платформи Rubin запланована на другу половину 2026 року. Компанія також представила мережеві рішення стандарту 800 Гбіт/с, включаючи InfiniBand Quantum-X800 та Ethernet Spectrum-X, що дозволяють усунути вузькі місця при передачі даних у кластерах екстремального масштабу. Завдяки Rubin організації отримають інструменти для створення наступного покоління мультимодальних систем та автономних агентських додатків, які зможуть виконувати складні міркування за значно нижчої вартості інфраструктури та меншого споживання енергії.



Аналітики зазначають, що NVIDIA остаточно переходить від моделі постачальника чипів до концепції виробника повноцінних «АІ-фабрик». Випуск платформи Rubin лише через рік після Blackwell свідчить про безпрецедентне прискорення циклу розробки у спробі випередити будь-яких конкурентів. Десятикратне зниження вартості генерації токенів - це стратегічний крок, спрямований на те, щоб зробити комерційне використання АІ рентабельним для широкого кола бізнесів. Впровадження власного процесора Vera на базі архітектури Arm Olympus остаточно закріплює вертикальну інтеграцію NVIDIA, роблячи компанію незалежною від традиційних постачальників x86-процесорів у сегменті дата-центрів. У 2026 році Rubin стане фундаментом для переходу від простого навчання моделей до ери автономного інтелекту, де критично важливими є не просто гігафлопси, а пропускна здатність пам’яті та здатність системи працювати як єдиний гігантський процесор.



Цей анонс підтверджує, що NVIDIA продовжує визначати стандарти індустрії, роблячи обчислювальну потужність ексафлопс-класу доступною для комерційного сектору вже в найближчі місяці.

