Презентовано нову безпілотну платформу «Шугай», яка створить kill-зону на 50+ км

27 ноября 2025 г., 8:25

Як повідомили у 9-й окремій бригаді безпілотних систем повідомили, що спільними зусиллями чеської та української компаній за активної участі військовослужбовців створена нова безпілотна платформа «Шугай». Підкреслюється, що саме бойовий досвід, реальні потреби та практичні задачі визначили вигляд і концепцію дрона.

«Щоб створити ворогу справжню kill-зону на глибині 50+ кілометрів, нам потрібно мати можливість повністю заборонити йому будь-які пересування техніки, розгортання радарів, ППО чи інших засобів прикриття. Для цього потрібна велика кількість дронів, здатних працювати далеко за межами стандартних дистанцій FPV», підкреслили у бригаді.

Логічним кроком було дати FPV-дрону крила, використати підйомну силу та аеродинаміку, але зберегти головне: модульність, адаптивність і доступність. Саме так і з’явився «Шугай». 

У бригаді повідомили, що перші випробування показали відмінні результати. Зараз «Шугай» готується до своїх перших бойових вильотів.

