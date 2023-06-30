Завдяки UNITED24 було придбано майже 4000 БПЛА для «Армії дронів»

30 июня 2023 г., 8:25

Президент України Володимир Зеленський заявив, що UNITED24 об’єднує сотні тисяч людей з понад сотні країн для допомоги Україні.

Закупівля дронів, гуманітарне розмінування, відбудова житла, закупівля медичного обладнання — це лише невелика частина ініціатив, які стали можливі завдяки UNITED24.

Платформа об’єднала зірок та звичайних людей, бізнес, громадські та гуманітарні організації з усіх куточків світу в спільній меті — допомогти Україні.

За кошти UNITED24 було придбано майже 4000 БПЛА для «Армії дронів». Цей проєкт уже встиг стати ґеймченджером у сучасній війні. Тисячі «пташок» зараз допомагають військовим здобувати перевагу на передовій.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys