Завдяки UNITED24 було придбано майже 4000 БПЛА для «Армії дронів»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що UNITED24 об’єднує сотні тисяч людей з понад сотні країн для допомоги Україні.
Закупівля дронів, гуманітарне розмінування, відбудова житла, закупівля медичного обладнання — це лише невелика частина ініціатив, які стали можливі завдяки UNITED24.
Платформа об’єднала зірок та звичайних людей, бізнес, громадські та гуманітарні організації з усіх куточків світу в спільній меті — допомогти Україні.
За кошти UNITED24 було придбано майже 4000 БПЛА для «Армії дронів». Цей проєкт уже встиг стати ґеймченджером у сучасній війні. Тисячі «пташок» зараз допомагають військовим здобувати перевагу на передовій.
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