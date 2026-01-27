Оголошено результати роботи "Армії дронів" за минулий рік

27 января 2026 г., 8:25

Близько 820 тисяч російських цілей було уражено протягом 2025 року. Такі результати озвучив міністр оборони України Михайло Федоров під час заходу «Армія дронів - 2025», який відбувся за участі Президента України Володимира Зеленського.



Зокрема, у 2025 році було здійснено 819 737 уражень, що мають відеопідтвердження. З них найбільше - ураження особового складу противника: майже 240 тисяч. Також зафіксовано 62 тисячі уражень легкої техніки, 29 тисяч - важкої техніки, 32 тисячі - ударних та розвідувальних БпЛА.



«На сьогодні понад 80% ворожих цілей знищуються дронами. Абсолютна більшість - це дрони українських виробників. Маємо забезпечити Україні незмінне технологічне лідерство. А це означає ще більшу ефективність розробників та виробників дронів. Ще більшу ефективність нашої Лінії дронів. Ще більшу ефективність кожного підрозділу, який працює з дронами, з технологіями, з усіма новими елементами війни», — заявив Президент Володимир Зеленський.



За словами Михайла Федорова, система Армія дронів вже стала проривом для війни.



«Вперше ми отримали реальні, верифіковані дані з поля бою, які можна використовувати для управлінських рішень. Ми продовжуємо розвивати програму і вже цього року ми додамо в систему нові напрямки: ми нараховувати бали і за роботу протиповітряної оборони та армійської авіації проти ворожих дронів, а також винагороджуватимемо снайперів за їхню роботу», - підкреслив він.



Під час заходу Міністр оборони відзначив підрозділи, які набрали найбільшу кількість єБалів за ураження ворога в системі Армія дронів.Бонус.



До топ-10 увійшли:



414 ОБр БпС «Птахи Мадяра»;

ЦСО «А» СБУ;

Lasar’s group НГУ;

ГВ БАС «Фенікс»;

3 ОШБр;

429 ОП БпС «Ахіллес»;

427 ОБр БпС «Рарог»;

59 ОШБр БпС;

412 ОБр БпС «NEMESIS»;

БпС 63 ОМБр.



Очільник Міноборони зауважив, що кожна з нагород — це конкретний результат на полі бою, який Міністерство масштабує на всю лінію фронту. Саме так підсилюються Сили оборони та вибудовується технологічна перевага над ворогом.



Михайло Федоров додав, що однією з цілей є збільшення глибини ураження, аби перерізати ворожу логістику та знищувати ворожі екіпажі БпЛА. Для цього буде запроваджено коефіцієнти нарахування балів, які залежатимуть від дальності ураження.



Також генерал-лейтенант, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, генерал-майор, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Євгеній Хмара та майор, командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді відзначили підрозділи та конкретні екіпажі за окремими напрямами.



Зокрема, нагороди отримали підрозділи, які досягли найвищої результативності на полі бою в категоріях:



знищення танків;

знищення артилерії;

знищення ворожих цілей артилерією;

знищення ворожих цілей дронами на оптоволокні;

оператори наземних роботизованих комплексів (НРК);

розвідувальні місії;

знищення легкої техніки;

знищення ППО та РЛС;

знищення цілей на дистанції понад 20 км;

перехоплення «шахедів»;

знищення особового складу противника;

знищення бронетехніки;

перехоплення крил-розвідників.



Крім того, було нагороджено виробників найефективніших засобів, які демонструють найкращі результати на полі бою. Також відзначили найрезультативніші засоби за окремими категоріями та найбільш популярні позиції на маркетплейсі Brave1 Market.



Михайло Федоров подякував екіпажам, операторам та всім військовим, які ризикують життям, тестують нові рішення, навчаються і передають досвід іншим.

