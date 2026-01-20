Phison E37T — надшвидкий та енергоефективний контролер PCIe Gen 5 для масового ринку

20 января 2026 г., 14:45

Компанія Phison Electronics оголосила про розширення свого портфоліо новим контролером E37T PCIe Gen 5. Новинка, представлена на виставці CES 2026, націлена на масовий сегмент ноутбуків та портативних пристроїв, пропонуючи флагманську швидкість при значній економії енергії.





Контролер Phison E37T розроблений для того, щоб зробити стандарт PCIe Gen 5 доступним для звичайних користувачів. Його головна особливість — поєднання високої швидкості з наднизьким енергоспоживанням (менше 2,3 Вт в активному режимі).



Заявлена швидкість до 14,7 ГБ/с при послідовному читанні та 13,0 ГБ/с при записі.



Архітектура передбачає 4-канальний безбуферний (DRAM-less) дизайн, що дозволяє створювати односторонні SSD у компактних форматах M.2 2230 та 2242. Це рішення для портативних консолей та ультратонких лептопів.



Завдяки оптимізації архітектури, продуктивність зросла на 38% порівняно з попередніми поколіннями, підтримуючи новітню 3D NAND пам'ять зі швидкістю до 4800 МТ/с.



«E37T розсуває межі продуктивності Gen 5, зберігаючи при цьому високу енергоефективність. Це дозволить забезпечити швидкий і чуйний досвід роботи на широкому спектрі пристроїв — від ігрових портативних систем до бізнес-ноутбуків», — зазначив Майкл Ву (), президент Phison US.





Окрім масового рішення, Phison продемонструвала свій флагманський контролер E28, призначений для ентузіастів та професійних робочих станцій. Його рекордна швидкість — до 14,9 ГБ/с (читання) та 14 ГБ/с (запис).



Техпроцес побудований на просунутому 6-нм процесі TSMC, що покращує тепловіддачу.



Тепер контролер підтримує накопичувачі місткістю до 8 ТБ, що робить його лідером у сегменті високопродуктивних SSD.



Phison також представила корпоративну лінійку SSD Pascari на базі Gen 5.



Pascari X201 для екстремальних навантажень, таких як навчання AI та високочастотний трейдинг.



Pascari D201 оптимізований для гіпермасштабованих хмарних середовищ та центрів обробки даних, де критично важливою є щільність зберігання та стабільність.

