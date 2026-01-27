Держава надасть грошову допомогу підприємцям на купівлю генераторів та зарядних станцій

27 января 2026 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що підприємці зможуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги навіть під час знеструмлень та блекаутів. Уряд запускає грантову допомогу в межах програми «Власна справа».



Держава надаватиме одноразову грошову допомогу, яку можна використати винятково на забезпечення резервного або автономного живлення:



купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів;

оренду чи лізинг такого обладнання;

його встановлення та обслуговування.



Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло.



Допомога адресна і спрямована туди, де вона справді критична. Отримати її зможуть ФОПи:



2-ї та 3-ї групи єдиного податку;



працюють у сферах базових товарів і послуг — магазини, аптеки, сервіси, майстерні тощо.



Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників. Логіка проста: чим більше робочих місць — тим більша підтримка:



1 працівник — 7 500 грн

2 — 9 000 грн

3 — 10 500 грн

4 — 12 000 грн

5 — 13 500 грн

6+ — 15 000 грн



Подати заявку на грант вже скоро можна буде на порталі Дія.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI