Держава надасть грошову допомогу підприємцям на купівлю генераторів та зарядних станцій

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що підприємці зможуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги навіть під час знеструмлень та блекаутів. Уряд запускає грантову допомогу в межах програми «Власна справа».

Держава надаватиме одноразову грошову допомогу, яку можна використати винятково на забезпечення резервного або автономного живлення:

    купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів;
    оренду чи лізинг такого обладнання;
    його встановлення та обслуговування.

Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло.

Допомога адресна і спрямована туди, де вона справді критична. Отримати її зможуть ФОПи:

2-ї та 3-ї групи єдиного податку;

працюють у сферах базових товарів і послуг — магазини, аптеки, сервіси, майстерні тощо.

Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників. Логіка проста: чим більше робочих місць — тим більша підтримка:

    1 працівник — 7 500 грн
    2 — 9 000 грн
    3 — 10 500 грн
    4 — 12 000 грн
    5 — 13 500 грн
    6+ — 15 000 грн

Подати заявку на грант вже скоро можна буде на порталі Дія. 

