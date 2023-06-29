Конструкція нового смартфона Nokia G42 5G передбачає самостійну заміну його компонентів

29 июня 2023 г., 17:35

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Компанія HMD Global анонсувала смартфон Nokia G42 5G, який відповідає концепції QuickFix з наданням користувачеві можливості заміни розбитого екрана, а також батареї або порту зарядки, що вийшли з ладу.



Ларс Зільбербауер, директор з маркетингу компанії HMD Global: “Можна із впевненістю сказати, що цього року лавандовий у тренді. Nokia G42 не тільки чудово виглядає, він є також продовженням нашого шляху до ремонтопридатності, яка тепер є фундаментальною частиною нашого дизайну смартфонів”.



Новинка оснащена 6,56-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 720×1612 при співвідношенні сторін 20:9. Його максимальна яскравість – 560 ніт. Він захищений Corning Gorilla Glass 3.

Апаратна платформа включає 8-ядерний процесор Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G, графіку Adreno 619, 4 або 6 ГБ оперативної та 128 ГБ енергонезалежної пам'яті. Є слот для карт microSDXC.



До складу вбудованої основної камери входять три модулі: ширококутний 50 Мп з автофокусом та зі світлосилою f/1.8, 2 Мп для макрознімання та датчик глибини 2 Мп. Фронтальна забезпечує роздільну здатність 8 Мп.



Серед цікавих можливостей Nokia G42 5G є наявність акумулятора, який зберігає 80% своєї вихідної місткості навіть після 800 циклів заряду-розряду, що відповідає чотирьом рокам експлуатації.



Модель Nokia G42 5G працює під управлінням ОС Android 13, для неї заявлена можливість оновлення операційної системи протягом двох років та три роки оновлень безпеки.



Смартфони Nokia G42 у лавандовому та сірому кольорах будуть доступні в Україні в серпні 2023 року за ціною близько 9000 грн.

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