Хвиля позовів проти OpenAI наростає

30 июня 2023 г., 9:35

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Як пише Reuters, двоє американських авторів подали до федерального суду Сан-Франциско колективний позов проти OpenAI, стверджуючи, що компанія неправомірно використала їхні твори для «навчання» ChatGPT.

Письменники з Массачусетсу Пол Тремблей (Paul Tremblay) і Мона Авад (Mona Awad) заявили, що ChatGPT без дозволу видобував дані, скопійовані з тисяч книг, порушуючи авторські права авторів.

Було подано кілька судових позовів щодо матеріалів, які використовуються для навчання передових систем штучного інтелекту.

ChatGPT та інші системи генеративного AI створюють контент, використовуючи великі обсяги даних, витягнутих з інтернету. У позові Трембле та Авада йдеться про те, що книги є «ключовим інгредієнтом», оскільки вони пропонують «найкращі приклади високоякісного розгорнутого тексту».

У позові зазначалося, що навчальні дані OpenAI включають понад 300 000 книг, у тому числі з нелегальних «тіньових бібліотек», які пропонують без дозволу книги, захищені авторським правом.

Трембле та Авад заявили, що ChatGPT може генерувати «дуже точні» анотації їхніх книг, вказуючи на те, що вони з’явилися в його базі даних.

Позов вимагає відшкодування невизначеної суми відшкодування від імені загальнонаціонального класу власників авторських прав, чиї твори OpenAI, як стверджується, використовував не за призначенням.

Крім того, повідомляється, що у позові, який був поданий у середу до федерального суду Сан-Франциско, відповідачем також названа корпорація Microsoft. Як повідомляється, за останні кілька років Microsoft інвестувала в OpenAI 13 мільярдів доларів і тісно співпрацює зі стартапом у розробці. Позов подала каліфорнійська юридична фірма Clarkson Law Firm від імені 16 осіб, які вважають, що їхня особиста дезінформація була використана неправомірно.

У цьому позові OpenAI звинувачують у тому, що компанія використала близько 300 мільярдів слів зі статей, книг та іншого контенту з Інтернету для тренування своїх мовних моделей. Ці дані, як стверджується в позові, містили особисту інформацію мільйонів американців. OpenAI нібито збирала імена, облікові дані для входу в систему, платіжні реквізити, медичну інформацію та інші конфіденційні дані.

«Попри встановлені протоколи придбання та використання особистої інформації, відповідачі застосували інший підхід: крадіжку, - йдеться в позові. - OpenAI робив це таємно і без реєстрації в якості брокера даних, як того вимагає чинне законодавство».

У позові стверджується, що стартап штучного інтелекту зловживав особистою інформацією і в інші способи. Крім того, позивачі стверджують, що OpenAI отримував доступ до особистої інформації користувачів через сторонні сервіси, такі як Snapchat і Stripe, які інтегруються з ChatGPT.

Практика збору даних OpenAI, як стверджується в позові, порушує кілька законів. Стартап звинувачують у порушенні кількох законів штатів про конфіденційність, федерального закону про електронні комунікації та деякі інші закони.

Позивачі вимагають від OpenAI відшкодування збитків у розмірі 3 мільярдів доларів. Як зазначає The Register, ця цифра може бути умовною, оскільки збитки зазвичай визначаються і після того, як справа буде вирішена на користь позивачів.

Позов також передбачає інші засоби правового захисту. Позивачі просять ухвалити рішення, яке б заборонило OpenAI комерційно пропонувати або розробляти ChatGPT, доки вона не впровадить додаткові гарантії безпеки AI. Крім того, в позові стверджується, що стартап повинен створити незалежну «раду з питань штучного інтелекту» для нагляду за використанням його технології.

«Кожен новий користувач і зароблений долар - це ще одна жертва, якій завдано фінансової шкоди через постійне комерційне незаконне привласнення їхньої особистої інформації», - підкреслюється у блозі Clarkson Law Firm.

Цей позов є останнім у серії колективних позовів, поданих нещодавно проти розробників генеративних АІ-продуктів.

У січні група художників подала до суду на трьох постачальників генеративного AI за нібито порушення авторських прав. За два місяці до цього юридична фірма подала колективний позов проти Microsoft через інструмент генерації коду Copilot, розроблений її підрозділом на GitHub.

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