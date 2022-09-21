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За добу відновлено електропостачання 41,1 тис споживачів

21 сентября 2022 г., 8:25

Міністерство енергетики України повідомило про роботу енергосистеми України на 20 вересня 2022 року.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 41,1 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:
У Донецькій області – 19 тисячам,
У Запорізькій – 14,6 тисячам,
У Харківській – 4,9 тисячам,
У Дніпропетровській - 2,3 тисячам,
У Миколаївській – 300 споживачам.

Знеструмленими залишаються 1303 населених пунктів, загалом близько 773 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 415,4 тисяч, Харківській – 144,4 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 30,4 тисяч споживачів. Без газопостачання – близько 597 тисяч абонентів, з яких 356,7 тисяч - в Донецькій області.

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