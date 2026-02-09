lifecell та Ericsson планують модернізацію ядра мережі для підвищення готовності до 5G

9 февраля 2026 г., 16:45

За заявою lifecell, оператор та Ericsson уклали стратегічну угоду про модернізацію ядра його мобільної мережі. Зазначено, проєкт відкриває новий етап у багаторічному партнерстві компаній і є частиною системної роботи з оновлення мережевої інфраструктури та підготовки до впровадження нових цифрових сервісів і технологій зв’язку наступного покоління в Україні.



Відповідний договір було підписано в Києві керівниками компаній - директором lifecell Михайлом Шелембою та керівницею представництва Ericsson в Україні Вікторією Гварішвілі - за присутності економічного радника Посольства Франції в Україні П'єра Оффре та Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Швеції в Україні Мартіна Оберга.



В межах проєкту lifecell переходить на хмарно-орієнтовану (cloud-native) архітектуру ядра мережі на базі рішень Ericsson, зокрема системи обслуговування сервісів передачі даних та доступу до Інтернету (Packet Core) та сучасних систем управління абонентськими даними (User Data Management). Такий підхід передбачає поступову відмову від застарілих архітектур і створення більш сучасної мережевої платформи.



Модернізація ядра дозволить lifecell підвищити продуктивність і стійкість мережі, оптимізувати використання ресурсів, а найголовніше це суттєво скоротити час виведення нових сервісів на ринок. Cloud-native архітектура забезпечує вищий рівень автоматизації та надійності, що є критично важливим для розвитку мобільного зв’язку наступного покоління.



Оновлення ядра мережі здійснюється відповідно до сучасних принципів 5G. Це створює технічну основу для покращення якості сервісів, динамічного управління мережевими ресурсами та впровадження нових технологічних можливостей, зокрема 5G Standalone і мережевої сегментації (network slicing). Паралельно lifecell модернізує систему управління абонентськими даними, впроваджуючи рішення Ericsson Cloud Native Unified Data Management (UDM), що забезпечує уніфіковане, масштабоване та безпечне управління даними абонентів.



Модернізація ядра мережі закладає основу для подальшого підвищення якості мобільних сервісів для абонентів lifecell. Зокрема, вона забезпечує вищі швидкості передавання даних у мережах 5G NSA, а в перспективі — 5G Standalone (SA) з низькими затримками передачі абонентських даних, що напряму впливає на комфорт користування мобільним інтернетом під час стримінгу, онлайн-ігор і відеозв’язку. Перехід на хмарно-орієнтоване ядро підвищує стійкість і надійність мережі, зменшує ризик переривань зв’язку та простоїв, а також створює технічні передумови для швидшого впровадження нових сервісів і пристроїв — зокрема застосунків із низькою затримкою (AR/VR, сучасні ігрові сервіси).

