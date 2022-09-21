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Nvidia анонсувала серію нових графічних прискорювачів, які виробляються з деталізацією 4 нм

21 сентября 2022 г., 9:25
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Nvidia у вівторок на конференції Nvidia GTC 2022 оголосила про нові флагманські чіпи для ігрових систем.

Під час онлайн-виступу генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) представив новітню серію графічних чіпів «Ada Lovelace», які мають 76 млрд транзисторів та будуть вироблятися на заводах TSMC за технологією "4N" з деталізацією 4 нм.

Флагманська модель чіпа GeForce RTX 4090 надійде у продаж за ціною 1599 доларів 12 жовтня, дві менш дорогі моделі RTX 4080 с 16 та 12 ГБ пам'яті будуть коштувати від 899 дол. та 1199 дол. відповідно і вийдуть у листопаді.

Нові відеокарти використовують RT-ядра третього покоління і тензорні ядра четвертого покоління та підтримують DLSS 3.0 (версія, яка може працювати не з окремими пікселями, а з цілими кадрами).

На брифінгу для ЗМІ Метт Вубблінг (Matt Wuebbling), віце-президент по глобальному маркетингу GeForce в Nvidia, заявив, що чіпи Lovelace будуть доступні для продажу по всьому світу і на них не вплине нещодавно введена в США заборона на продаж кращих АІ-чіпів Nvidia для центрів обробки даних в Китай.

Вубблінг також заявив, що чіпи не будуть містити так званий обмежувач хеш-рейту, технологію, яку Nvidia використовувала в своєму попередньому поколінні чіпів, щоб обмежити їх використання в майнінгу криптовалют.

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