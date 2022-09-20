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До кібератаки на Uber причетне угруповання Lapsus$?

20 сентября 2022 г., 17:15
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Uber у своєму блозі заявила, що проводить розслідування щодо зламу її системи та крадіжки даних. Є всі підстави вважати, що причетний до цього процесу хакер, пов'язаний з угрупованням Lapsus$.

Компанії вдалося зʼясувати, що злам почався з систем підрядника Uber EXT. Скоріш за все, зловмисники купив паролі від облікових записів співробітників компанії у дарквебі, отримав підвищені права в G-Suite і Slack. Поісля чого було розміщено повідомлення у корпоративному каналі Slack і переналаштовано OpenDNS Uber на показ зображення на деяких внутрішніх сайтах компанії.

Uber каже, що вже виявила скомпрометовані або потенційно скомпрометовані облікові записи співробітників і заблокувала їх доступ до своєї мережі.

За оцінкою компанії, хакер не зміг отримати доступ до середовищ розробки, облікових записів користувачів або баз даних з інформацією про її користувачів.

Група Lapsus$ зазвичай використовує аналогічні методи для нападу на технологічні компанії. Лише у 2022 році вона зламала Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia і Okta. Днями також з'явилося повідомлення про те, що ця ж група зламала виробника відеоігор Rockstar Games.
 
Нагадаємо, що Uber зазнала хакерської атаки минулого тижня - 15 вересня. Зловмисник не висунув жодних вимог, тільки заявив, що йому 18 років, і він кілька років відпрацьовував навички злому. Також хакер зазначив, що у компанії слабка система кібербезпеки.

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