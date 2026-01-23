 
`

З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 143 вибухонебезпечних предметів.

23 января 2026 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 146 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 143 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 43,86 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 53 тис. 573, Херсонщині – 28 тис. 320, Донеччині – 18 тис. 370, Київщині – 16 тис. 616, Миколаївщині – 12 тис. 630, Чернігівщині – 8 тис. 493, Сумщині – 7 тис. 121.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 639 тис. 674 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 94 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 194 тис. 771 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

