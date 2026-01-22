Проєкт Campos: Apple інвестує мільярди в технології Google, щоб перетворити Siri в конкурента ChatGPT

22 января 2026 г., 17:25

Як пише Макар Гурман (Mark Gurman), аналітик Bloomberg, компанія Apple планує масштабне оновлення Siri пізніше цього року.



Проєкт під кодовою назвою Campos має вивести компанію на передову гонки генеративного АІ, де наразі домінують OpenAI та Google.



Новий чатбот буде глибоко інтегрований в операційні системи iOS 27, iPadOS 27 та macOS 27. Користувачі зможуть викликати його стандартними способами - командою «Siri» або натисканням бічної кнопки, проте функціонал значно розшириться. Campos зможе шукати інформацію в мережі, створювати контент, генерувати зображення та аналізувати завантажені файли.



За даними аналітика Марка Гурмана, нова Siri отримає доступ до всіх основних додатків Apple, що дозволить їй, наприклад, знаходити фото за описом та редагувати їх або писати листи в Mail на основі планів із календаря.



Apple покладається на партнерство з Alphabet. Повідомляється, що вона буде виплачувати Google приблизно 1 млрд дол. щорічно за доступ до кастомних моделей АІ. Перше проміжне оновлення Siri в iOS 26.4 базуватиметься на моделі Apple Foundation Models version 10 зі складністю 1,2 трлн параметрів. Проте основний чатбот Campos, реліз якого заплановано на вересень 2026 року, використовуватиме значно потужнішу версію - Apple Foundation Models version 11, що за можливостями відповідає Gemini 3. Цікаво, що Apple обговорює можливість хостингу чатбота безпосередньо на серверах Google із використанням чіпів TPU, хоча поточні функції Apple Intelligence працюють на власних серверах Private Cloud Compute.



Раніше віцепрезидент компанії Крейг Федерігі (Craig Federighi) стверджував, що створення окремого чатбота не є метою компанії, проте успіх ChatGPT, який у жовтні 2025 року перетнув позначку у 800 млн активних користувачів щотижня, змусив Купертіно діяти рішуче.



Акції Apple зросли на 1,7% до 250,83 дол. на тлі цих новин.



Перехід до моделі чатбота є критично важливим, оскільки OpenAI під керівництвом Сема Альтмана (Sam Altman) починає розробку власної операційної системи та наймає колишніх інженерів Apple. Для Apple інтеграція Campos - це не просто оновлення софту, а спроба втримати користувачів у своїй екосистемі, пропонуючи конфіденційний, але такий же потужний інструмент, як у конкурентів.

