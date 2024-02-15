Японська Renesas поглинає розробника ПЗ Altium за 5,9 млрд дол.

15 февраля 2024 г., 12:35

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Японська компанія Renesas Electronics офіційно повідомила сьогодні, що купує фірму Altium, яка займається розробкою софтверних інструментів для проектування електроніки

Renesas запропонувала 68,50 австралійських доларів за акцію Altium, що на 34% більше, ніж ціна закриття торгів у середу, і заявила, що профінансує покупку за рахунок своїх заощаджень готівки та додаткових банківських кредитів.

Компанія Renesas, яка виробляє мікросхеми різного класу і тому числі для автопрому, наприклад, для таких автовиробників, як Toyota і Nissan. Як вважають аналітики вона має на меті забезпечити поліпшення розробку пристроїв шляхом придбання Altium, яка пропонує цифрові інструменти для інженерів і дизайнерів, що розробляють електронні плати.

Altium була заснована Ніком Мартіном (Nick Martin) у 1985 р. У Австралії, а шість років потому її штаб-квартира була перенесена до США. Акції компанії котируються на Австралійській фондовій біржі. За рік, що закінчився в червні, її продажі склали 263 млн дол. з маржею 36,5%.

За словами Renesas, угода була схвалена радами директорів обох компаній, але потребує схвалення акціонерів Altium, австралійського суду та регуляторних органів. Компанія очікує, що угода буде закрита в другій половині року.

Нагадаємо, що Altium відхилила пропозицію про поглинання у 2021 році на суму 3,9 млрд дол. від компанії Autodesk як занадто низьку.

Сама компанія Renesas була створена в 2010 році в результаті злиття підрозділу мікросхем NEC та Renesas Technology, яка, в свою чергу, була створена раніше після злиття операцій з виробництва напівпровідників Hitachi і Mitsubishi Electric. .

Компанія, що перебувала у скрутному становищі, змогла вийти з кризи за підтримки державного фонду, який згодом продав свою частку, після закриття заводів і звільнення робітників.

Потім Renesas почала витрачати значні кошти за кордоном, уклавши угоду з виробником мікросхем Intersil за 3,2 мільярда доларів у 2016 році та придбавши компанію Integrated Device Technology за 6,7 мільярда доларів, про що було оголошено у 2018 році.

Минулого місяця виробник мікросхем заявив, що купить американську компанію з виробництва силових напівпровідників Transform Technology за 339 мільйонів доларів, оскільки він планує розвивати свій бізнес у сфері виробництва рішень на основі нітриду галію, що використовуються в електромобілях.

На завершення слід додати, що один з центрів досліджень та розробок Altium знаходиться в Києві.

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