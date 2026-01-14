 
`

Sergey Petrenko

Тест LLM на краще знання української

14 января 2026 г., 17:25
0 
 

Сучасні LLM часто «думають» англійською, а потім перекладають результат, що призводить до граматично правильних, але неприродних текстів. Саме тому я замислився – як перевірити, що модель дійсно якісно «розмовляє» українською. Так й народився невеликий проєкт, який створено, щоб оцінити не просто когнітивні здібності моделей, а саме нативність володіння мовою – те, наскільки текст звучить природно для носія.

Чому це важливо

  1. Культурний код: Перевірка використання питомо українських конструкцій (кличний відмінок, частки «ж», «бо», «адже»).
  2. Якість контенту: Виявлення кальок та канцеляризмів, які роблять текст «штучним».
  3. Гігієна мови: Запобігання масовій генерації суржику та забрудненню інфопростору.

Як проходила перевірка

Бенчмарк складається з трьох рівнів:

  • Блок А: Тести з еталонними відповідями (виправлення помилок, переклад, завдання із ЗНО).
  • Блок V: Автоматичний аналіз на наявність кальок (русизмів/англіцизмів) та українських маркерів.
  • Турнір: Парні порівняння генерацій с обчислюванням Elo-рейтингу, де якість мови оцінюють відкалібровані моделі-судді.

Ключові результати (Січень 2026)

  • Лідери: Найвищий ELO-рейтинг у GPT-5.2 та Claude Opus 4.5. Що правда, GPT досить часто використовує кальки (русизми), переважно синтаксичні.
  • Чистота мови: Claude Opus 4.5 – єдина модель із нульовим показником кальок (найкраща для офіційних текстів).
  • Open-Source: модель MamayLM (Gemma 12B), що дотренована з використанням українського датасета та токенізатора, посіла 6-те місце, випередивши значно більші моделі від Google та Anthropic. Інша модель українських розробників – Lapa – теж досить достойно виглядає.

Проєкт опубліковано на github (навіть можна поставити зірку), якщо є побажання – пишіть.

