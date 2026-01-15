Більшість українських компаній вже використовують штучний інтелект

15 января 2026 г., 17:25

За результатами опитування понад 200 українських компаній, 93% вже використовують AI у своїй діяльності. Щобільше, 62% бізнесів фіксують позитивний вплив AI на продуктивність та економічні показники, що свідчить про перехід від тестування до реальної бізнес-цінності.

Дослідження, проведене агенцією Top Lead за підтримки Мінцифри, охопило 207 українських компаній. Найбільш представлена галузь – IT та телеком (29%), далі йдуть агропромисловий комплекс (15%), фінанси та банківська сфера (8,7%), гуртова й роздрібна торгівля (8,2%), маркетинг і PR (7,2%), освіта (6,3%) та інші (25,6%). Понад половину респондентів становили малі компанії до 100 працівників (52,2%). Водночас у дослідженні представлені й середні та великі бізнеси з понад 5000 співробітників.

Поміж опитаних компаній, найбільшу активність серед індустрій щодо подальших планів із розширення практики використання AI демонструють гуртова та роздрібна торгівля, маркетинг і PR, фінансовий сектор, освіта, а також сфера послуг. Загалом 67,2% компаній вже використовують AI та планують розширювати цю практику.

Найпопулярніший напрям використання AI – аналіз даних і прогнозування (75,8% компаній). Далі йдуть маркетинг і продажі та клієнтський сервіс. Натомість безпека та кіберзахист залишаються на останніх позиціях (18,4%), що може стати зоною ризику на тлі зростання автоматизації.

Головний мотив впровадження AI – автоматизація рутинних завдань та інші операційні задачі, що говорить про те, що AI поки частіше оптимізує, ніж трансформує бізнес.

