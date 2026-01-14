У Польщі відбито найпотужнішу атаку на енергосистему за останні роки

14 января 2026 г., 10:35

Як пише Reuters, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика (Milosz Motyka) повідомив про успішне відбиття наймасштабнішої за останні роки кібератаки на критичну інфраструктуру країни, яка відбулася в останній тиждень грудня 2025 року.



За словами урядовця, напад відрізнявся від попередніх інцидентів своєю унікальною тактикою: замість звичних цілей у вигляді великих електростанцій чи магістральних мереж, зловмисники зосередилися на розриві зв'язку між об'єктами відновлюваної енергетики та операторами розподільчих систем. Командування військ оборони кіберпростору ідентифікувало цей напад як найсильніший виклик для енергетичної безпеки країни за тривалий період. Попри інтенсивність атаки, жодних збоїв у постачанні електроенергії чи пошкоджень інфраструктури зафіксовано не було.



Цей інцидент став частиною ширшої кампанії цифрової агресії, з якою Польща стикається з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. За даними міністерства цифровізації, російська військова розвідка у 2025 році втричі збільшила ресурси, спрямовані на дестабілізацію польських систем. Статистика вражає: лише за перші три квартали минулого року було зафіксовано понад 170 000 кіберінцидентів, значна частина яких мала безпосередній стосунок до державних акторів. У відповідь на зростаючу загрозу польський уряд у 2025 році виділив рекордний бюджет на кібербезпеку в розмірі 1 млрд євро, що значно перевищує витрати попередніх років.



Особливе занепокоєння викликає зміна пріоритетів хакерів. Якщо раніше удари наносилися по централізованих вузлах, то груднева атака підсвітила вразливість децентралізованих джерел енергії - вітрових та сонячних ферм, які критично залежать від обміну даними в реальному часі. Уряд уже готує пакет законодавчих ініціатив під назвою «антиблекаут», який запровадить обов'язкову сертифікацію безпеки для всіх пристроїв, що підключаються до мережі, та посилить нагляд за приватними операторами зеленої енергетики.



Перехід від атак на великі ТЕС до спроб зламати комунікацію з відновлюваними джерелами - це точковий удар по «зеленому переходу» Європи. Хакери розуміють, що сучасна енергосистема стає децентралізованою, а отже, має набагато більше «вхідних точок» для проникнення через датчики та хмарні сервіси управління. Польща стала головним полігоном для випробування таких методів через її роль як логістичного та політичного хабу підтримки України.

