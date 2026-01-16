Уряд підтримав створення «цифрового дашборду» країни

16 января 2026 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що Уряд ухвалив постанову для запуску системи, яка показуватиме реальний стан справ у країні. Як зазначається, це дозволить владі швидко помічати проблеми та реагувати на них, а людям - легко контролювати ефективність роботи держорганів.



Дані мають допомагати ухвалювати рішення, а не просто зберігатися в таблицях. Раніше інформація була розкидана по різних системах, тому побачити повну картину розвитку країни було складно. Тепер дані об’єднають, щоб держава могла працювати ефективніше.



Нова система працюватиме як «цифровий дашборд» із двома інтерфейсами:



для держслужбовців: Система збиратиме та оброблятиме дані з різних реєстрів у реальному часі. Це дозволить посадовцям бачити динаміку змін, планувати заходи на основі фактів, а не припущень, та оперативно реагувати на виклики, особливо в умовах воєнного стану.

для громадян: У майбутньому українці зможуть переглядати аналітику про стан справ у державі. Інформація буде доступна на зрозумілих графіках та дашбордах. Це дозволить кожному бачити реальні результати роботи влади та ефективність державних рішень.



Відзначається, що запуск системи відбуватиметься поетапно. Спершу фокус на внутрішній частині для держслужбовців, щоб налагодити якісну оцінку ефективності державних політик. А згодом публічні дашборди будуть відкриті для громадян.



«Цифровізація - не лише про послуги в смартфоні, а й про якісно новий рівень управління державою», підкреслили у Мінцифри.

