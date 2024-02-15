Понад пів мільйона нових бізнесів відкрито через «Дію» за три роки

15 февраля 2024 г., 13:35

За три роки з травня 2021 року українці відкрили в спрощеному автоматичному режимі через сервіс електронних державних послуг «Дія» понад 501 тисячу нових підприємств (ФОП), за даними Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації.

Найпопулярніші сфери діяльності для ФОП (фізична особа підприємець) – ІТ, онлайн-магазини, кафе та салони краси. Більше бізнесів відкривали жінки – 52%, а чоловіки – 48%. Географічно переважають – Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

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