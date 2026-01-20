У ЄС пропонують надати провайдерам безстрокові права на спектр радіочастот для стимулювання інвестицій

20 января 2026 г., 15:35

Reuters інформує, що Європейська комісія розробила радикальний план реформування телекомунікаційного ринку, який передбачає надання провайдерам прав на використання прибуткового радіочастотного спектру без обмеження терміну дії.



Новий пакет правил під назвою Digital Networks Act офіційно представить комісарка ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен (Henna Virkkunen) 20 січня 2026 року. Згідно з внутрішнім документом регулятора, перехід до принципу безстроковості має на меті різко підвищити прогнозованість капітальних інвестицій, прискорити розгортання інфраструктури та створити умови для функціонування вторинного ринку торгівлі та оренди частот.



Щоб запобігти неефективному використанню дефіцитного ресурсу, Брюссель планує запровадити жорсткі зобов’язання за принципом «використовуй, або ділися, або втрачай» (use-it-or-share-it or lose-it). Окрім цього, документ передбачає можливість накладення додаткових зобов’язань щодо прозорості, недискримінації та контролю цін на компанії, що мають значний вплив не лише на основному, а й на суміжних ринках. Примітно, що попри лобіювання з боку індустрії щодо пом’якшення обмежень, Єврокомісія підтвердила непохитність принципу мережевого нейтралітету, вимагаючи від операторів однакового ставлення до всього інтернет-трафіку без винятків.



Аналіз цієї ініціативи свідчить про те, що Європа остаточно визнала поразку поточної моделі короткострокових аукціонів, які роками висмоктували ліквідність із телеком-операторів, уповільнюючи розвиток 5G порівняно з США та Китаєм. Надання безстрокових прав - це фактично перетворення радіочастот із орендованого товару на стабільний інфраструктурний актив, що дозволить компаніям залучати значно дешевші та довші кредити для будівництва мереж 6G. Проте механізм «використовуй або втрачай» є критично важливим запобіжником: Брюссель не дає великим гравцям можливості «законсервувати» спектр для обмеження конкуренції, а навпаки - стимулює створення динамічного ринку оренди для невеликих компаній. Збереження мережевого нейтралітету на тлі таких колосальних поступок бізнесу виглядає як політичний компроміс: держава дає операторам стабільність володіння ресурсом, але натомість залишає за собою право суворого контролю за відкритістю цифрового простору. У 2026 році такий підхід може стати ключовим драйвером європейського технологічного ренесансу, де телеком-мережі стають на один рівень надійності з енергетичними та транспортними магістралями континууму.

